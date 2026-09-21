Painel: Tudo contaminado

Tudo contaminado

O caso Daniel Vorcaro, do Banco Master, já alcança diferentes integrantes do STF. Além de Alexandre de Moraes, aparecem nas reportagens relações ou contatos envolvendo os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux.

As mensagens apreendidas pela PF também citam familiares de ministros: o advogado Kevin Marques, filho de Kassio Nunes Marques, aparece em conversas sobre supostos pagamentos de R$ 500 mil mensais, enquanto Rodrigo Fux, filho de Luiz Fux, manteve contato frequente com Vorcaro. Kassio e Fux negam irregularidades ou vínculos com o banqueiro.

No entorno de André Mendonça, as mensagens registram contatos de Vorcaro com advogados ligados ao ministro, além de informações sobre encontros. O Instituto Iter, fundado por Mendonça, também recebeu R$ 5,2 milhões de empresa pertencente a um ex-sócio empresarial de Vorcaro — operação que o instituto afirma ter sido regular.

São situações distintas e ainda sob apuração. Mas o número de conexões entre o banqueiro e integrantes ou familiares de ministros do Supremo levanta questionamentos que exigem transparência e esclarecimentos públicos.

Quem indicou

Os cinco ministros citados no texto foram indicados pelos seguintes presidentes:

Alexandre de Moraes — indicado por Michel Temer, em 2017

André Mendonça — indicado por Jair Bolsonaro, em 2021

Dias Toffoli — indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, em 2009

Kassio Nunes Marques — indicado por Jair Bolsonaro, em 2020

Luiz Fux — indicado por Dilma Rousseff, em 2011