Vargem celebra 152 anos e Gazeta realiza edição especial

No próximo sábado, dia 26 de setembro, Vargem Grande do Sul celebra seus 152 anos. A data escolhida para celebrar o aniversário da cidade resgata um marco histórico definitivo para a formação de Vargem, uma vez que foi nessa data, em 1874, que se encerrou a divisão judicial da antiga Fazenda Várzea Grande. O desfecho desse processo permitiu a doação das terras destinadas à fundação do povoado e à construção da primeira capela da vila, dedicada à Nossa Senhora Sant’Ana.

Para marcar a conclusão da divisão e doação das terras, foi realizada a celebração de uma missa às margens do Córrego Sant’Ana, em casa de João Carneiro, conhecido como João Boiadeiro, pelo padre José Valeriano, de São João da Boa Vista. Relembrar esses fatos que marcaram o município e recontar essa e muitas outras histórias é uma das missões da Gazeta de Vargem Grande nos meses de setembro, quando o jornal produz sua tradicional Edição Especial de Aniversário da Cidade.

No próximo sábado, o jornal mais uma vez irá circular com reportagens comemorativas, mensagens que celebram essa data e ressaltam os vínculos da comunidade com o município. São nessas edições especiais que a Gazeta aprofunda temas importantes não apenas do passado de Vargem, como também reúne reportagens que instigam os leitores a pensar no futuro do município.

Na edição de 26 de setembro, por exemplo, uma das reportagens especiais que está em desenvolvimento pela equipe do jornal trata dos futuros parques planejados pelo Executivo e que terão impacto importante na qualidade de vida dos moradores.

Gazeta de Vargem Grande comemora 45 anos

Na mesma data, a Gazeta de Vargem Grande celebra seus 45 anos de fundação. Fundada por Tadeu Fernando Ligabue e por Fátima Eunice de Paiva Ligabue, o jornal celebra mais um ano de muito trabalho. Uma tarefa que ao longo dos últimos anos, com as redes sociais e o mundo online, se transformou, trouxe novos desafios, mas que continuou sendo norteada pela missão de levar aos leitores uma notícia apurada com rigor e com pluralidade de vozes.

Show gratuito

A programação elaborada pela prefeitura municipal para a celebração do aniversário de Vargem Grande do Sul teve início com a Festa das Nações, realizada no primeiro final de semana de setembro e que reuniu milhares de pessoas nos quatro dias do evento na Praça Capitão João Pinto Fontão.

Para encerrar a agenda festiva, no próximo domingo, dia 27, na Represa Eduíno Sbardellini, haverá show gratuito da dupla João Neto e Frederico, a partir das 15h30, organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo.