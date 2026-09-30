História de Vargem: a sesmaria que deu origem à cidade

Por
Gazeta
-
A sesmaria Várzea Grande, que deu origem a Vargem Grande do Sul ficava nas proximidades da estrada de Goiás, ou Estrada Boiadeira, usada por comitivas de tropeiros. Neste mapa de 1913, ela aparece à esquerda. Fotos: Arquivo Gazeta
Cel. Mariano Parreira conseguiu a licença para construir a 1ª capela no povoado

Vargem Grande do Sul celebra 152 anos de fundação neste sábado, dia 26 de setembro. A cidade que hoje conta com 40.133 habitantes de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ocupa uma área de 267,178 quilômetros quadrados tem origem em uma grande sesmaria, pertencente ao capitão-mor José Garcia Leal, chamada Várzea Grande, às margens da famosa Estrada de Goiás ou Estrada Boiadeira, usada pelos tropeiros, ligando Minas Gerais a Goiás.
De acordo com o livro “História da Câmara: da Instalação do Município aos dias de hoje”, de Zezé Miranda e Dôra Avanzi, um dos mais importantes documentos sobre a trajetória da cidade, a sesmaria Várzea Grande era muito extensa, com 3.146 hectares. Ela ia desde a Serra dos Rabello (Sant’Ana e Fartura), até Bagassu (Pirassununga), do Córrego Aterrado (Casa Branca), até o Rio Itupeva (São João da Boa Vista), limitando-se com Aguaí, na Fazenda Embirussu. Há registros da existência desta Sesmaria datados de 1792, nos Anais do “Arquivo Histórico do Estado de São Paulo”.
No livro, o estudioso da história de Vargem, Mario Poggio Jr, que também é um dos mais tradicionais colaboradores da Gazeta de Vargem Grande, explicou que os primeiros proprietários dessa sesmaria foram Agostinho Delgado Arouche, José de Siqueira Camargo e Francisco Xavier de Camargo.
Posteriormente, José Garcia Leal, sargento-mor (funcionário da Coroa Portuguesa) e seu irmão, o Alferes Salvador Garcia Leal, da então Villa de Mogy Mirim, adquiriram a Sesmaria de Vargem Grande.

A partilha da sesmaria
Com o falecimento de Sargento-Mor José Garcia Leal, surgem questões jurídicas para a divisão da fazenda. Em 1849, José Alves da Cunha e sua mulher Tereza Alves da Cunha requerem ao Juiz de Casa Branca uma audiência para, junto dos demais herdeiros, tratarem da divisão da Fazenda Vargem Grande”.
Em 1854, foi realizada a primeira divisão. Surgiram então 50 sítios e pequenas propriedades. Com isto a região ia povoando-se, no ano de 1873 a pedido de Antônio Rodrigues do Prado, sua mulher e demais herdeiros, inicia-se nova divisão da fazenda Várzea Grande, terminada em 26 de setembro de 1874, data oficial da fundação da cidade. Foram feitos 65 pagamentos e entre eles o pagamento a Sant’Ana, por doação de Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira e Dona Maria Antônia Flauzina Alves, para formação de patrimônio, no valor de trezentos mil reis (300$000).

Bairro da Porteira
Numa dessas áreas, existia uma povoação instalada no chamado Bairro da Porteira, cujo nome tem origem numa histórica porteira que abria caminho para Casa Branca e para a Fazenda Lagoa Formosa. Este povoado era formado pelos primeiros moradores da atual Vargem Grande do Sul.
Em 26 de setembro de 1874, com a divisão definitiva, foi celebrada a primeira missa na cidade, pelo Pe. José Valeriano de Souza, vigário de São João da Boa Vista. Como não havia templo, a missa foi rezada na casa do Sr. João Carneiro, às margens de um Córrego da Grama, que deságua no Rio Verde.
Ainda, em 1874, o Coronel Francisco Mariano Parreira conseguiu licença para erigir pequena capela, que foi instalada na atual Praça Capitão João Pinto Fontão, onde atualmente se encontra a fonte luminosa. Neste mesmo ano há referência de que no Bairro da Porteira, havia uma casa de negócio, de propriedade de Bernardo Garcia e uma escola particular regida por Joaquim Mariano Parreira, primeiro professor que se tem notícia.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui