Painel: Disputadíssima

Por
Gazeta
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Flávio, Lula e Augusto Cury são candidatos a presidente. Foto: Reprodução Internet

Disputadíssima
As eleições presidenciais que acontecem neste domingo têm sido uma das mais disputadas dos últimos tempos.
Pesquisas feitas nesta semana das eleições, dão como empate técnico entre Lula e Flávio.

Segundo turno
É quase certo que haverá segundo turno. As pesquisas indicam neste primeiro turno, leve dianteira do presidente Lula que busca sua reeleição. Mas persiste o impacto técnico e só após a abertura das urnas vai-se saber quem será o próximo presidente do Brasil. O segundo turno será no domingo do dia 25 de outubro.

Em Vargem
Tudo leva a crer que Flávio Bolsonaro (PL) terá a maioria dos votos dos vargengrandenses nas eleições deste domingo.
Na eleição presidencial passada, seu pai Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 58,63% dos votos válidos. No segundo lugar no município, Lula, do PT, recebeu 32,16%. No terceiro lugar, Simone Tebet, do MDB, teve 5,87% dos votos válidos.

Qual será o mais votado?
Para deputado estadual, tudo indica que o candidato Barros Munhoz (PSD) deverá ser o mais votado. Ele tem o apoio do atual prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e de várias lideranças políticas locais.
Já para deputado federal, o embate deve acontecer entre Baleia Rossi (MDB), que tem também o apoio de Celso Ribeiro e do vice Guilherme Nicolau (MDB) e Marco Vinholi (Republicanos) que tem Amarildo trabalhando para sua eleição.

Candidatas de Vargem
Não se sabe como será o desempenho das candidatas ao cargo de deputada federal de Danutta Rosseto (Republicanos) em Vargem. Na última eleição ela concorreu e obteve 1.877 votos, sendo a segunda mais votada, só perdendo para Baleia Rossi que obteve 2.916 votos.
Já a candidata professora Lucila Ruiz Garcia compete pela primeira vez pelo PSD e deve disputar com Danutta a preferência do eleitorado vargengrandense.

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