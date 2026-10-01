Painel: Disputadíssima

Disputadíssima

As eleições presidenciais que acontecem neste domingo têm sido uma das mais disputadas dos últimos tempos.

Pesquisas feitas nesta semana das eleições, dão como empate técnico entre Lula e Flávio.

Segundo turno

É quase certo que haverá segundo turno. As pesquisas indicam neste primeiro turno, leve dianteira do presidente Lula que busca sua reeleição. Mas persiste o impacto técnico e só após a abertura das urnas vai-se saber quem será o próximo presidente do Brasil. O segundo turno será no domingo do dia 25 de outubro.

Em Vargem

Tudo leva a crer que Flávio Bolsonaro (PL) terá a maioria dos votos dos vargengrandenses nas eleições deste domingo.

Na eleição presidencial passada, seu pai Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 58,63% dos votos válidos. No segundo lugar no município, Lula, do PT, recebeu 32,16%. No terceiro lugar, Simone Tebet, do MDB, teve 5,87% dos votos válidos.

Qual será o mais votado?

Para deputado estadual, tudo indica que o candidato Barros Munhoz (PSD) deverá ser o mais votado. Ele tem o apoio do atual prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e de várias lideranças políticas locais.

Já para deputado federal, o embate deve acontecer entre Baleia Rossi (MDB), que tem também o apoio de Celso Ribeiro e do vice Guilherme Nicolau (MDB) e Marco Vinholi (Republicanos) que tem Amarildo trabalhando para sua eleição.

Candidatas de Vargem

Não se sabe como será o desempenho das candidatas ao cargo de deputada federal de Danutta Rosseto (Republicanos) em Vargem. Na última eleição ela concorreu e obteve 1.877 votos, sendo a segunda mais votada, só perdendo para Baleia Rossi que obteve 2.916 votos.

Já a candidata professora Lucila Ruiz Garcia compete pela primeira vez pelo PSD e deve disputar com Danutta a preferência do eleitorado vargengrandense.