AAMA promove Mega Liquidação neste final de semana

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) realizará nos dias 2 e 3 de outubro a Mega Liquidação do Bazar da entidade. A ação será realizada em prol dos mais de 300 animais atendidos pela associação.

Durante a liquidação, haverá peças com preços entre R$ 6 e R$ 10. O bazar está localizado na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José.

Além das vendas realizadas durante o feirão, a AAMA também recebe doações da população para auxiliar no custeio das despesas diárias da entidade. Mais informações e doações podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99457-1254.