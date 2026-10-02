Bênção dos Animais será realizada neste sábado

A Paróquia de Sant’Ana realizará neste sábado, dia 3 de outubro, a bênção dos animais. A cerimônia acontecerá em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana, das 9h30 às 11h, e será aberta aos animais de estimação e seus tutores.

A celebração ocorre em referência ao Dia de São Francisco de Assis, celebrado em 4 de outubro. A data homenageia o santo reconhecido como protetor dos animais, da ecologia e dos pobres.

Os tutores poderão levar seus animais de estimação para participar da bênção em frente à Igreja Matriz durante o período previsto.