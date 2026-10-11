Bushido foi Campeã da Copa de Judô em Piracicaba

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, participou no último sábado, dia 3, da XIV Copa CCP/Liceu, em Piracicaba, evento organizado pela equipe do sensei kodansha Edinho e Oitava Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô, que contou com aproximadamente 400 atletas de 29 associações e clubes.

A equipe Bushido esteve presente com 51 judocas de Vargem Grande do Sul, que conquistou 21 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze e na classificação geral do evento, com 161 pontos, ganhou o troféu de grande campeã da Copa CCP/Liceu, disputada no Clube de Campo de Piracicaba.

“Parabéns a todos que participaram, ganhando medalhas ou não, todos lutaram muito bem, defenderam nosso escudo e nossa cidade e com esse feito já somos campeões do Ranking Melhores do ano da 8ª Delegacia Oeste de Judô”, celebrou o sensei Daniel.

Ele agradeceu a toda diretoria Bushido, aos pais e mães que sempre os acompanham e aos que ficaram na torcida em casa. “Agradecimentos também aos técnicos que me ajudaram com os alunos, Duda Taú e Vinicius Lohan, aos árbitros, sensei Gabriel Casagrande, Val Lima e Rafael Barbier, aos oficiais técnicos, Marcos Morandim, Isadora Agnoli, Diogo Mariano e Pedro Taú, aos nossos parceiros, ao diretor de Esportes André Leone e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”, finalizou.