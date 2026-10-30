AAMA realiza bazar neste sábado

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) realiza neste sábado, dia 31, das 9h às 17h, a liquidação do bazar da entidade. As peças serão vendidas por valores entre R$ 6 e R$ 10.

A renda será destinada ao atendimento dos mais de 300 animais assistidos pela associação. O bazar fica na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, Jardim São José,

próximo ao Posto de Molas Toquini.