Após vitória de Lula na eleição, boicote político ao comércio repercute na região

Em Vargem, houve manifestações nas redes sociais, mas não há confirmação de lista local; em Casa Branca, entidades e prefeito defenderam o comércio sem discriminação política

A polarização política após as eleições presidenciais chegou ao comércio. Desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, dia 25, internautas passaram a divulgar listas de estabelecimentos cujos proprietários seriam apoiadores do presidente reeleito, incentivando consumidores a deixar de comprar nesses locais. Também houve denúncias de patrões despedindo funcionários por motivos políticos.

Em Vargem Grande do Sul, algumas pessoas também aderiram à ideia por meio de publicações em seus perfis nas redes sociais. Até o momento, porém, não há confirmação de que tenha sido divulgada uma lista específica com nomes de lojas do município, ou que funcionários tenham sido demitidos por estes motivos.

A situação é diferente da registrada em outras cidades brasileiras, onde listas com nomes de comerciantes e profissionais passaram a circular em redes sociais e grupos de WhatsApp. Reportagens nacionais apontaram casos em municípios do interior paulista e de outros estados, com relatos de empresários preocupados com possíveis prejuízos e mensagens hostis.

Casa Branca reage

Na região, Casa Branca registrou manifestações da Associação Comercial e Empresarial (ACE), da OAB e da Frente Jovem CB contra os boicotes motivados por divergências políticas. As entidades defenderam o respeito às convicções individuais e alertaram para os riscos de expor comerciantes e estabelecimentos com base em supostas preferências eleitorais.

O prefeito de Casa Branca também teria feito um apelo para que a população prestigie o comércio local, independentemente da posição política dos proprietários.

Movimento ainda continua

Até sexta-feira, dia 30, não havia evidências suficientes para afirmar que a mobilização estivesse diminuindo. Embora o volume de publicações possa variar de um dia para outro, novas reportagens continuavam registrando listas de boicote, relatos de intimidação e iniciativas de reação. Também começaram a circular listas de estabelecimentos que apoiadores de Lula recomendam prestigiar, como resposta ao movimento inicial.

A repercussão chegou aos órgãos de Justiça. O Ministério Público do Trabalho registrou aumento de denúncias de assédio eleitoral após a votação, incluindo relatos de ameaças e tentativas de prejudicar trabalhadores por suas posições políticas. Esses números, entretanto, abrangem diferentes tipos de ocorrência e não permitem medir isoladamente a evolução dos boicotes comerciais.

A divulgação de uma lista não comprova que os comerciantes citados tenham votado em determinado candidato. Embora o consumidor possa escolher onde comprar, ameaças, perseguições e discriminação podem gerar consequências jurídicas, conforme as circunstâncias.

Em Vargem Grande do Sul, o tema permanece no campo das manifestações nas redes sociais, sem confirmação de uma lista local publicada. Em Casa Branca, a reação de entidades e do poder público reforçou o apelo para que as divergências políticas não prejudiquem o comércio e os trabalhadores da região.