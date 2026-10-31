Denúncia leva PM a flagrar adolescentes com crack

Dois adolescentes, de 12 e 16 anos, foram flagrados com drogas na tarde de quarta-feira, 28 de outubro, na Rua Onze de Novembro, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 17h25 e terminou com a apreensão de crack e de R$ 192,00.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar patrulhava a região para averiguar uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia sobre tráfico de drogas no local. Ao chegar à via, os policiais viram os dois jovens em atitude suspeita. Eles tentaram fugir ao notar a viatura, mas foram alcançados e abordados.

Na busca pessoal, o adolescente mais novo estava com R$ 70 e uma porção de crack. Com o mais velho, os policiais encontraram R$ 122,00 e outras quatro porções da droga.

Os dois foram levados ao Pronto Atendimento para exame de corpo de delito e, depois, à delegacia. Lá foram apresentados ao delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira, que elaborou o boletim de ocorrência sobre o caso. Ao fim do atendimento, ambos foram liberados e entregues às mães.