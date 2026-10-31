Adeus, Tubaca

Mario Poggio Jr.

Pela edição anterior da Gazeta de Vargem Grande, soubemos do falecimento do professor de Educação Física Antônio Luiz dos Santos, ou “Tubaca” como era conhecido, que atuou no Colégio Estadual Alexandre Fleming, nos anos 1969/1970.

Apesar de tristes com a notícia, relembramos suas excelentes aulas, onde ensinava sobre regras de Voleibol e Basquetebol, promovia jogos das modalidades, e, principalmente, incentivava e apoiava alunos que, como nós, não tinham muita habilidade.

Recordações do Campeonato de Basquetebol que promoveu, pelo qual revelou o atleta Luís Renato Filippini, com seus arremessos certeiros de média distância.

Ainda, marcou com suas apresentações musicais nas festas da Escola, no concurso regional de músicas promovido por Carlinhos Gadiani, e nos programas de calouros promovidos por emissoras de televisão.

Não será demais, relembrar a nossa mágoa e dos seus alunos com a intérprete do maior compositor brasileiro (Noel Rosa), Aracy de Almeida, quando em programa de calouros apresentado por Pagano Sobrinho, deu-lhe nota baixa (seis), por imitar Martinho da Vila, ao invés de realizar um julgamento técnico como os demais jurados, que lhe deram altas notas (nove ou dez).

Enfim, saudades do Mestre que irá cuidar do preparo físico dos anjos e encantar-lhes com o som de sua linda voz.