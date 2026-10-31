Jovem é pego com cocaína e maconha no Jardim Dolores

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 28 de outubro, por volta das 21h40, na Rua Rogério Otero, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Com ele, a Polícia Militar apreendeu cocaína, maconha, dinheiro, um celular, um soco inglês e uma tesoura.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulhamento quando viu o rapaz pedalando uma bicicleta em atitude suspeita. Ao notar a viatura, ele aumentou a velocidade e dispensou um objeto no chão. Os policiais o abordaram e, na busca pessoal, encontraram com ele um soco inglês e um iPhone.

O objeto jogado ao solo continha três porções de cocaína. Em diligência na residência do suspeito, os policiais localizaram um pote com oito porções da mesma droga, uma porção maior de maconha, uma tesoura e R$ 240,00 em notas diversas. No total, foram apreendidos 10 gramas de cocaína e 20 gramas de maconha.

O jovem foi preso em flagrante e levado ao Posto de Pronto Atendimento para exame de corpo de delito. Depois, foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi apresentado à delegada de plantão, Brenda Krisley Serafim. Ela ratificou o flagrante e determinou o encaminhamento do rapaz à cadeia pública, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça.