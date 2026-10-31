Jantar comemora Dia Médico e do Dentista

Por
Gazeta
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Os cirurgiões dentistas e os médicos de Vargem se reuniram em jantar de confraternização no dia 23, comemorando o Dia do Médico e o Dia do Dentista no restaurante Varanda. Na ocasião foi também celebrado os 22 anos de fundação do Clube Médico Odontológico de Vargem Grande do Sul que é presidido pelo dentista Germano Perroni

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