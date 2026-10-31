Larissa Rampani no Show BTS

A vargengrandense Larissa Raizi Rampani foi sorteada com ingresso exclusivo para o camarote do Santander para o Show do BTS – Bangtan Sonyeodan que é um famoso grupo Sul Coreano de K-pop (pop da Coréia do Sul) para este sábado, dia 31 de outubro, no Estádio do MorumBis em São Paulo. Larissa que tirou a sorte grande entre os 48 sorteados, informou a Gazeta que assistir ao show era um sonho, que nem acreditava. Disse ainda que vai mostrar um pouquinho da apresentação do grupo em seu Instagram