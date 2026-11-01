Policiais de Vargem vão ao pódio em desafio de resistência

Uma equipe de policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) conquistou o segundo lugar na categoria Quarteto Geral, durante o Desafio 6 Horas na Montanha, realizado em Poços de Caldas (MG), no último sábado, dia 24 de outubro. A equipe foi formada pelo cabo Márcio da Silva Pereira, 3º sargento Flávio Augusto Corrêa, cabo Salomão Barbosa de Paula Júnior e tenente Lucas Oliveira da Silva, todos atuando em Vargem Grande do Sul.

A prova foi disputada nas trilhas da Serra de São Domingos, com largada na rampa do voo livre. Ao longo de seis horas de prova, o quarteto percorreu 62 quilômetros, demonstrando preparo físico, resistência, disciplina e espírito de equipe. Em publicação em suas redes sociais, o 24º BPM/I destacou o resultado da equipe, evidenciando o comprometimento dos policiais militares com a superação de desafios e a busca constante pela excelência.

À Gazeta de Vargem Grande, o tenente Da Silva comentou que foi a primeira vez que os policiais participam de uma prova como um time. “Cada um já havia participado anteriormente de provas sozinho, mas essa é a primeira como equipe. O resultado foi bem satisfatório, tanto que já estamos pensando em outras provas de longa distância com a mesma equipe”, afirmou.

Ele destacou que a ideia de participar da corrida surgiu após tomar conhecimento da possibilidade de montar uma equipe com os policiais da cidade. “Como estou comandando o policiamento da cidade, foi uma forma de incentivar os policiais que já correm e os demais a iniciarem também na modalidade”, explicou.