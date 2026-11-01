Marcelão Oliveira é campeão mundial de luta de braço

Em um feito inédito para o esporte de Vargem Grande do Sul, o atleta Marcelo Oliveira conquistou nesta quinta-feira, dia 29, o título de campeão mundial de luta de braço, em torneio disputado The Leela Ambience Convention Hotel, em Nova Délhi, na Índia. Marcelão, como é conhecido, venceu o russo Russo Roman Fedorov, na disputa final, ganhando a medalha de ouro na categoria Grand Master Men 90kg right arm.

Ainda na madrugada de quitna-feira, a Gazeta de Vargem Grande falou com Marcelo, que afirmou estar muito feliz com o resultado, mas muito cansado após a maratona de lutas. Para conquistar a medalha de ouro e o título mundial, antes de enfrentar Roman Fedorov na final, Marcelão já havia derrotado o também russo Sergei Manoilov, além de Jaromir Belunek, da República Tcheca e Francis Joshy, da Índia.

A Federação Mundial de Luta de Braço (World Armwrestling Federation) é a organizadora do 47º Campeonato Mundial de Luta de Braço e do 28º Campeonato Mundial de Luta de Braço para Pessoas com Deficiência (Para Armwrestling), que seguem até o dia 7 de novembro. O torneio conta com a participação de cerca de 1,7 mil pessoas, sendo 1,4 mil atletas, além de treinadores e apoiadores de mais de 60 países. A edição deste ano foi marcada pelo retorno da delegação russa ao torneio, após o banimento que começou com a guerra do país contra a Ucrânia.

Além de Marcelão, a delegação brasileira (Team Brazil) sob a chancela da Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo (CBLBH) contou também com a conquista de outra medalha de ouro, com Rui Shimizu Ferreira, que na Índia se tornou bicampeão mundial.

Fotos: Arquivo Pessoal

Feito inédito

Nas postagens das redes sociais da confederação, Marcelo fez questão de exaltar a sua conquista e feito de levar o nome de Vargem Grande do Sul para o resto do mundo. Ele também comentou as dificuldades de participar de um campeonato deste nível. “As regras são diferentes. Não pode bobear um minuto porque você leva falta. Eu perdi na disputa com o braço esquerdo por causa de falta. Eu pensei não é possível. Vim aqui do outro lado do mundo para perder luta por falta”, lamentou.

Mas na disputa do braço direito, Marcelo não cometeu faltas e chegou a uma final muito dura contra um oponente da Rússia. “Ser campeão mundial era meu sonho, em cima de um russo então… Não tem dinheiro que paga essa felicidade que eu estou sentindo agora”, disse. A Rússia é um dos principais países da modalidade e participa do torneio com uma delegação de mais de 200 atletas.

Marcelo também fez questão de falar sobre Vargem e agradeceu todo apoio que teve. “Eu, que sou um dos pioneiros da luta de braço na cidade, lutei a vida inteira para chegar um dia a essa medalha de ouro do mundial. E agora estou aqui: campeão Mundial de Luta de Braço, vindo de Vargem Grande do Sul. Um fato inédito para nossa cidade. E eu agradeço muito a cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui e a todos os meus patrocinadores. Sem vocês eu não estaria aqui, por isso eu compartilho com vocês isso”, disse.

Trajetória

Marcelão se dedica há 30 anos à luta de braço. Ele foi -ao campeonato mundial com um currículo repleto de títulos, sendo 14 vezes campeão brasileiro, sete vezes campeão sul-americano, duas vezes campeão pan-americano e campeão do Arnold Classic 2026. Ao longo da carreira, ele conquistou aproximadamente 180 medalhas e atualmente ocupa o primeiro lugar do ranking da América Latina na categoria até 100 quilos.