Germano Perroni e a evolução da saúde bucal do município

O dentista Germano Perroni, 71 anos, formado pela Faculdade de Odontologia de Santos em 1979, é conhecido pela sua educação, sua personalidade bem-humorada e a gentileza com que trata as pessoas.

Junto a este lado mais humano, também coabita o lado técnico deste profissional que foi um dos responsáveis pela estruturação do serviço municipal odontológico em Vargem Grande do Sul, considerado modelo na região. Germano nasceu em São Paulo, filho do dentista Palmiro Perroni e Maria Lúcia Nascimento Perroni, cuja família mudou-se para Santos em 1960, onde ele estudou e após formado, veio para Vargem Grande do Sul em 1984.

Casado com Sandra Mara Pisa Perroni e pai de Gustavo, Henrique e Laís, quando chegou em Vargem foi trabalhar como dentista, montando seu consultório particular e sendo convidado na época pelo então prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio para trabalhar no setor de Odontologia da prefeitura municipal.

“Quando cheguei em Vargem em 1984, a prefeitura tinha um dentista municipal que atendia no Sasp, hoje Posto Municipal de Saúde Ernani de Andrade, localizado na Rua Major Antônio de Oliveira Fontão, no Centro e três estaduais, sendo que um atendia no Centro de Saúde, outro na escola Alexandre Fleming e outro na escola Gilberto Giraldi”, recordou.

Puxando pela memória, citou os profissionais desta época, como a dentista Rosedi, Osvaldinho Pereira, Fausto Ferraz, que trabalhavam nas escolas estaduais. Lembra que nos consultórios particulares atuavam Natalino Lopes Aliende, Francisco Thomaz Cintra de Andrade, Noberto Ribeiro e Hugo Tavares, bem diferente do grande número de dentistas que hoje operam em Vargem.

O dentista lembra que quando chegou em Vargem, início da década de 80, os serviços na sua área de atuação eram bem precários, com poucas noções de cuidados e exigências como nos dias atuais. “Eram poucos os instrumentais, não havia na prefeitura um local específico para armazenamento de materiais odontológicos, nem auxiliares”, lembrou. Disse que havia muito a ser feito e que o prefeito da época, Alfeu Rodrigues do Patrocínio o incentivou a buscar as soluções.

“O tratamento era mais focado na extração dos dentes do que o próprio tratamento. Era a realidade da época na maioria das cidades pequenas como a nossa”, afirmou o dentista. Continuou recordando que como havia muita extração dentária, as pessoas geralmente de baixo poder aquisitivo ficavam desdentadas precocemente. “O panorama já estava começando a mudar, nas escolas estaduais os alunos tinham tratamento mais adequado, mas a realidade do final dos anos 80 ainda era muito precária na saúde bucal dos vargengrandenses”, afirmou Germano.

Citou que um levantamento feito pela Saúde nesta ocasião mostrou que 80% das pessoas examinadas e que tinham acima de 60 anos eram desdentadas totais. “Na época, diante do grande número de pessoas que precisavam de próteses totais (dentaduras), o prefeito contratou um protético para fornecer as mesmas. Elas eram repassadas a preço de custo para a população, independentemente do poder aquisitivo. Ajudou muito, chegamos a entregar 30 próteses por mês”, comentou.

Nesta ocasião, o primeiro serviço odontológico funcionava onde hoje é o Sasp, antigo Posto de Puericultura. Foi por esta época, já no governo do prefeito José Carlos Rossi (1989/1992), que o médico Osvaldo Ideo Sakamoto assumiu a diretoria de Saúde e começou a colocar mais dentistas na rede pública municipal, com o direcionamento do tratamento passando a ser focado mais na prevenção.

Com a implantação do SUS, a partir de 1988, a Prefeitura passou a contratar os profissionais através de concurso público, e a saúde pública bucal passou a ser melhor estruturada no município. Nessa ocasião, Germano Perroni passou a ser o coordenador de saúde bucal do município, cargo que exerceu por cerca de 16 anos.

Em 2004 com a implantação do programa Brasil Sorridente pelo governo federal com o objetivo de ampliar o atendimento a serviços odontológicos, ofertando ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, o prefeito da época Celso Ribeiro na gestão 2005/2008 aderiu ao plano e implantou o Centro de Especialidades Odontológica em Vargem Grande do Sul, tornando-se modelo para algumas cidades próximas que vinham a Vargem conhecer o trabalho que estava sendo feito, segundo afirmou Germano.

Em 2009, foi inaugurado o prédio do Centro de Especialidades Odontológica Dr. Gláucio Marini de Andrade, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, obra iniciada na gestão de Celso Ribeiro e inaugurada em 4 de junho de 2009 na administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Nos cuidados com a saúde bucal dos vargengrandenses, os dentistas municipais trabalhavam nos postinhos de Saúde da Vila Polar, Jd. Dolores, Jd. Santa Marta, Jd. Paulista, no Sasp e no Centro de Saúde, com a maioria atendendo com auxiliares. Relatou ainda que nas escolas Benjamim, Alexandre Fleming, Gilberto Giraldi, Carril, Mário Beni, Henrique de Brito, Gilda Bastos e Darci Trancoso Peres, também os dentistas prestavam serviços. “Algumas escolas com a inauguração do Centro Odontológico, ficaram sem dentistas e foram alocados para esse centro”, explicou o técnico.

Os postinhos de Saúde faziam o trabalho primário da odontologia no município, cada um com um dentista municipal, além das escolas municipais e estaduais. “A rede passou a estar melhor estruturada, e o que não podia ser resolvido nesses locais era encaminhado para atendimento especializado junto ao Centro de Especialidades que funcionava conjugado ao Centro de Saúde, na Rua Pitangueiras, perto do Hospital de Caridade”, lembrou o coordenador.

No Centro de Especialidades Odontológica eram realizados os procedimentos de atendimento a pacientes especiais, periodontia, prótese, endodontia (tratamento de canal), diagnóstico e extrações de dente incluso (dente do siso).

“A população é privilegiada de contar com profissionais especialistas que trabalham na rede pública municipal. Foi importante, neste trabalho todo que ajudamos a implantar, o incentivo e a colaboração de todos os profissionais e auxiliares”, disse Germano. Dentre os colaboradores que o incentivaram, citou o dentista Carlos Alberto Cortez Ferraz, Décio Garcia Coracini, Edair Silva Júnior, Osmar Modena e Juliana Marcassa, que, em suas áreas específicas, contribuíram na época para tornar o Centro de Especialidades uma referência na região.

“Foi muito importante a colaboração que tivemos dos profissionais e auxiliares de saúde pública municipal nesta área, a quem agradecemos também por toda dedicação e apoio”, disse Germano Perroni.