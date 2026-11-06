Festival do Vale da Grama terá presença do chef Jefferson Rueda

São Sebastião da Grama sedia, neste sábado, dia 7 de novembro, o Festival do Vale da Grama, evento que tem como eixos o café, a gastronomia e o turismo. A programação começa às 9h, na Rua 9 de Julho, no Centro, ao lado do Bar do Carlão. A realização é da Prefeitura Municipal, do Vale da Grama, do Sindicato Rural, da Faesp, Senar e do Sebrae.

O dia reúne o Workshop Regional de Turismo, a feira de produtos locais Expovale, área de alimentação, estandes e expositores, a Feirinha dos Jovens Empreendedores e degustação de cafés especiais. Os visitantes também poderão conhecer o museu da cidade e outras atrações. Uma das participações mais aguardas é a do chef Jefferson Rueda, do restaurante Casa do Porco, empreendimento reconhecido pelo Guia Michelin.

O evento conta com apoio da Conexão Vulcânica, do Instituto Federal, da Associação Comercial (Acigra), do Sicredi e da Simag.

Turismo

O credenciamento e café de boas-vindas está previsto para as 9h, seguido da abertura oficial, às 9h20, com a presença de autoridades municipais e regionais. Às 9h30, o workshop de café “O Expresso Ideal” será conduzido por David Yang, campeão Home Barista da Gaggia, e por Larissa Rinco, campeã brasileira de Blends de Café.

Às 10h, o gestor de desenvolvimento territorial do Sebrae SP, Júnio Correia, fala sobre como transformar a propriedade rural em uma experiência turística. Meia hora depois, às 10h30, João Paulo Pereira, do Instituto Federal, campus São João da Boa Vista, apresenta o lançamento do Guia e Portal Digital de Turismo do Vale da Grama.

Às 11h, a palestra “Turismo Rural e Experiências Vulcânicas: como atrair turistas e gerar novas oportunidades de renda” terá como palestrantes David Yang, presidente da Conexão Vulcânica, e Marcelo Correia, diretor de Turismo de São João da Boa Vista e coordenador de Turismo da Conexão Vulcânica. O workshop se encerra às 12h, com momento de networking entre os participantes.

Gastronomia em alta

À tarde, a Cozinha Show Sebrae reúne chefs renomados que vão trazer ao público experiências gastronômicas das mais variadas. Às 12h30, Chef Pedro Ricci faz a aula show lasanha de ragu moka. Às 14h30, o Chef Henrique Benedetti traz a aula show arroz de joelho de porco, quiabo e limão. O chef Jeje Rodrigues faz sua aula show costela angus do Jê às 16h30 e encerrando a programação culinária, às 18h30, a chef Daisy Lopes apresenta sua aula show Pizza doce expresso café.

A participação especial do chef Jefferson Rueda está prevista para as 15h. Rueda é considerado um dos chefs mais respeitados do Brasil, com mais de 20 anos de uma carreira premiada nacional e internacionalmente. A Casa do Porco seguidamente figura no ranking dos melhores restaurantes da América Latina e do mundo, contando com uma inédita estrela verde do Guia Michelin, reconhecendo suas ações de sustentabilidade.

Nascido em São José do Rio Pardo, Jefferson Rueda hoje possui dois sítios no local. No Sítio Rueda são plantados e colhidos os alimentos orgânicos utilizados nos restaurantes do chef. Já no Sítio São Francisco, são criados os porcos de várias raças brasileiras. O detalhe é que os animais vivem soltos, aproveitando todos os espaços disponíveis na propriedade.