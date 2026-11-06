Campanha Novembro Azul acontece neste dia 7

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza, neste sábado, dia 7 de novembro, atendimentos da campanha Novembro Azul em nove unidades de saúde do município. A ação acontece das 8h às 15h e é voltada à população masculina.

A campanha tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância dos cuidados com a saúde, da prevenção de doenças e do diagnóstico precoce, com destaque para o câncer de próstata. A proposta é ampliar o acesso aos serviços preventivos e incentivar a realização de avaliações de saúde.

Segundo explicou a prefeitura, os pacientes interessados em participar da campanha se inscreveram nos últimos dias junto às unidades para participarem dos atendimentos deste sábado que serão realizados na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista; na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José; e na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores. Também participam a ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e a ESF Benedito Martins, no Santa Marta. Completam a lista a ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema; a ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida; a ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro; e a ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar.

Durante a ação, os participantes poderão fazer testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição da pressão arterial, verificação da glicemia capilar e avaliação de peso e altura. Também serão oferecidos eletrocardiograma e consulta médica para solicitação de exames de rotina.

A Prefeitura reforça a importância da participação dos homens na campanha e destaca que cuidar da saúde é um ato de responsabilidade. Segundo o município, a prevenção e o acompanhamento médico são fundamentais para a qualidade de vida.