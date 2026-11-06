Homem bate caminhão na casa da ex e é preso

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 1º de novembro, depois de colidir intencionalmente com um caminhão contra a residência da ex-esposa, na Rua São Cristóvão, no Jardim Brasília, em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada por volta da 0h14, e a ocorrência foi registrada como descumprimento de medidas protetivas, ameaça e danos.

De acordo com o boletim, a mulher possui medidas protetivas contra o ex-marido. Os policiais constataram que ele, ao volante do caminhão, bateu de forma intencional contra a casa dela. A colisão também danificou um veículo e uma motocicleta que estavam no local e derrubou um poste da rede de energia elétrica.

A equipe tomou conhecimento ainda de que, antes de chegar à casa da ex-esposa, o homem havia batido o caminhão em outros dois veículos durante o trajeto pela cidade.

Abordado pelos policiais, o suspeito passou por revista pessoal, e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre os fatos, não deu explicações. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes constatados no local. Ao ser oferecido o teste do etilômetro, recusou-se a fazê-lo, e foi lavrado auto de infração de trânsito. O caminhão foi entregue a um responsável.

Uma equipe da concessionária de energia elétrica esteve no local para a manutenção do poste, e a perícia técnico-científica também foi acionada para examinar a cena.

O suspeito foi levado ao Posto de Pronto Atendimento local para exame de laudo médico cautelar e, em seguida, apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista. Lá, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, e o homem permanece à disposição da Justiça, tendo sido encaminhado à cadeia pública.

O atendimento contou com o apoio de outras duas viaturas da Polícia Militar, compostas pelas equipes formadas pelo Sg. Corrêa e Cb. Mariana e Cb. Ricardo e Sd. Silas.

Fotos: Policia Militar