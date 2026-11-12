Sebrae-SP abre caminho para pequenos negócios da região exportarem

Micro e pequenas empresas da região de São João da Boa Vista que desejam ampliar seus negócios para além das fronteiras brasileiras contam com uma oportunidade de preparação para o mercado internacional. O Sebrae-SP, por meio do Escritório Regional de São João da Boa Vista, oferece atendimentos personalizados pelo Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), executada no Estado de São Paulo pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae.

Das 25 vagas inicialmente disponibilizadas pelo programa para a região, 13 já foram preenchidas. O programa contempla empresas de diferentes segmentos como agronegócio, comércio, artesanato e indústria, e ainda dispõe de 12 oportunidades para empreendedores de qualquer município da área de abrangência que pretendam preparar seus negócios para atuar no comércio exterior.

Conquistando o exterior

De acordo com o Sebrae, o Peiex foi estruturado para atender tanto empresas que desejam iniciar suas exportações quanto aquelas que buscam aperfeiçoar sua atuação internacional. Com uma metodologia que considera as particularidades de cada negócio, o programa oferece suporte técnico para identificar oportunidades, superar desafios e estabelecer estratégias consistentes de inserção no mercado externo.

Entre as etapas previstas estão: Atendimento técnico especializado: orientação individual por profissionais com experiência em comércio exterior; diagnóstico de prontidão para exportação: análise da maturidade operacional, financeira e mercadológica da empresa; Capacitação em comércio exterior: conteúdos relacionados à logística internacional, documentação aduaneira, adequação de embalagens, formação de preços para exportação e pesquisa de mercados.

Durante o programa, cada empresa participante recebe acompanhamento individual intensivo por aproximadamente três a quatro meses, com orientação técnica voltada à implementação de melhorias e à elaboração de um plano de exportação estruturado.

Potencial da região

Segundo o Sebrae, a diversidade dos negócios já atendidos pelo Peiex evidencia o potencial da economia regional para ampliar sua presença no comércio internacional. Ao oferecer orientação especializada e ferramentas de planejamento, a iniciativa contribui para que empresas de diferentes portes e segmentos avaliem suas condições de exportação e desenvolvam competências para competir em novos mercados.

“O Peiex demonstra que a exportação pode estar ao alcance também das micro e pequenas empresas. Na nossa região, negócios do agronegócio, da indústria, do artesanato e do comércio já estão se preparando para conquistar oportunidades fora do Brasil. Nosso trabalho é oferecer orientação individualizada, identificar as necessidades de cada empresa e ajudá-la a construir uma estratégia consistente, com mais segurança e planejamento”, afirma Josiani Leite, analista de negócios do Sebrae-SP e ponto focal do programa na região de São João da Boa Vista.

Para Danilo Serafim Alves, gerente regional do Sebrae-SP, a preparação para o mercado externo representa uma oportunidade de fortalecer os pequenos negócios e ampliar sua competitividade. “A internacionalização pode abrir novas perspectivas para as micro e pequenas empresas, permitindo diversificar mercados, ampliar a carteira de clientes e reduzir a dependência do consumo interno. Com o apoio do PEIEX, os empreendedores têm acesso a conhecimento especializado e acompanhamento técnico para avaliar oportunidades, aprimorar seus processos e se preparar para competir no mercado internacional”, destaca.

Peiex

O Programa de Qualificação para Exportação tem como objetivo preparar empresas para o mercado internacional, disseminando a cultura exportadora e promovendo melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas que contribuam para aumentar sua competitividade.

Por meio de atendimentos individuais e ações coletivas de qualificação, o programa busca orientar empresas interessadas em exportar seus produtos e serviços, além de aproximá-las de instituições e serviços de apoio ao comércio exterior.

Em São Paulo, o Peiex é executado pelo Sebrae-SP, por meio da Faculdade Sebrae, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A iniciativa também busca fortalecer a articulação entre empresas, instituições de apoio e agentes do desenvolvimento econômico, contribuindo para o desenvolvimento regional e o fortalecimento das cadeias produtivas.

ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar os objetivos, a ApexBrasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

Inscrições

Para participar é preciso preencher um formulário online. Informações podem ser solicitadas junto ao Sebrae de São João da Boa Vista pelo telefone (19) 3638-1117 (WhatsApp). O link para o formulário é o https://forms.cloud.microsoft/r/QfyJrAVRWW