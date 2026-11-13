Adolescente é apreendido no Jardim Dolores por tráfico

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 12 de novembro, na Rua Pedro Ferrari, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Contra ele havia mandado de busca e apreensão com ordem de internação, em razão de ato infracional de tráfico de drogas.

A equipe de radiopatrulhamento, na viatura I-24433, formada pelos cabos PM Leite e PM Moreira, da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tomou conhecimento do mandado por volta das 18h46. A ordem foi expedida pela 2ª Vara do Foro da Comarca de Vargem Grande do Sul.

Os policiais realizaram diligências e localizaram o adolescente na própria Rua Pedro Ferrari. Em seguida, ele foi levado ao Posto de Pronto Atendimento da cidade, onde passou por exame para a emissão de laudo médico cautelar, procedimento padrão em casos do tipo. A mãe do adolescente acompanhou a ocorrência.

O caso foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista. Lá, o delegado Mateus Henrique E. Felício registrou boletim de ocorrência de apreensão de adolescente. Concluídos os procedimentos, o jovem foi encaminhado à unidade Andorinhas da Fundação Casa, em Campinas.