PM apreende moto adulterada conduzida por adolescente

A Polícia Militar apreendeu, na manhã de quinta-feira, 12 de novembro, uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos, abordado pelos policiais.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que a Honda CG azul apresentava placa artesanal, chassi parcialmente suprimido e numeração do motor incompatível com a do veículo. Ao ser questionado, o adolescente disse ter comprado a moto em Campinas por R$ 4 mil.

A responsável pelo jovem apresentou uma nota de arrematação, segundo a qual a motocicleta havia sido classificada como sucata, com circulação proibida. O documento indica que o veículo não poderia, em nenhuma hipótese, estar em uso nas ruas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências relativas ao ato infracional. O adolescente foi liberado à responsável legal, e a motocicleta permaneceu apreendida.