Bushido é campeã da Copa 8ª Oeste de Judô

A Associação Bushido de Judô participou da Copa Oitava Oeste de Judô, realizada no último sábado, dia 7, no Ginásio Municipal Luiz Fernando Marchi, em Leme. O evento foi organizado pela equipe da Oitava Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô e marcou o encerramento do calendário competitivo de 2026 da entidade.

A equipe Bushido esteve presente com 52 judocas de Vargem e nove judocas de Casa Branca, federados pela Bushido, que conquistaram 45 medalhas, sendo 18 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, na classificação geral do evento, com 137 pontos, conquistou o troféu de Campeã da Copa Oitava Oeste de Judô, que contou com 560 atletas de 30 associações e clubes.

“Parabéns a todos que participaram, ganhando medalhas ou não, todos lutaram muito bem, defenderam nosso escudo e nossa cidade, e com esse feito somos novamente, campeões do Ranking Melhores do ano 2026, da 8ª Delegacia Oeste de Judô”, celebrou o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

“Agradecimentos a toda Diretoria Bushido, aos pais e mães que sempre nos acompanham e a todos que ficaram na torcida em casa, aos técnicos, árbitros, aos nossos parceiros, ao diretor de Esportes André Leone e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”, agradeceu.