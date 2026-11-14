Inscrições para curso gratuito de atendimento ao cliente vão até dia 15

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Excelência no Atendimento ao Cliente, por meio do programa Trampolim.

São oferecidas 20 vagas para pessoas com idade entre 25 e 59 anos. O curso terá carga horária de 40 horas, com aulas no período noturno, na Univesp, e contará com certificado de conclusão.

As aulas serão realizadas entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro de 2026. Os interessados devem fazer a inscrição até este domingo, 15 de novembro, pelo site https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/ ou pelo QR Code divulgado pela prefeitura.

Mais informações podem ser obtidas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Poupatempo, na Rua Coronel Lúcio, nº 925, ou pelo telefone (19) 3641-9000, ramal 54, e WhatsApp (19) 99137-2115.