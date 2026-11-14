A equipe pré-infantil de ginástica artística do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, sob o comando da professora Marina Francisco, esteve em Sorocaba no último sábado, dia 7, para disputar a quarta etapa do Troféu Liga, realizado pela Liga Intermunicipal de Ginástica.
Na competição, as ginastas vargengrandenses participaram da premiação individual geral, que considera a soma das notas obtidas nos quatro aparelhos. “E os resultados foram excelentes”, celebrou a professora Marina.
As ginastas Júlia Mengali, Cecília Giovanelli, Maria Laura Schiavo, Helena Gonçalves, Ana Luiza Almeida conquistaram medalhas de bronze, Luana Esposito ficou com a prata e Myrella Anastácio e Antonella da Silva garantiram o ouro nesta etapa.
A próxima competição da equipe pré-infantil será em Itirapina, neste sábado, dia 14, quando as atletas participarão do Tribo Fest. Já a equipe juvenil, se prepara para a 4ª etapa do Torneio de Categorias da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística, que será disputada no dia 28, em Piracicaba. “Vamos torcer para nossas ginastas nestes próximos desafios”, pediu a professora.
“Parabéns às pequenas ginastas, que brilharam mais uma vez, sempre com muita dedicação, disciplina e talento, e nosso agradecimento ao Departamento de Esportes e Lazer e à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pelo grande apoio e incentivo”, finalizou Marina.
Ginastas de Vargem Grande se destacam em Sorocaba
A equipe pré-infantil de ginástica artística do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, sob o comando da professora Marina Francisco, esteve em Sorocaba no último sábado, dia 7, para disputar a quarta etapa do Troféu Liga, realizado pela Liga Intermunicipal de Ginástica.