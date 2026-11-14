Judocas de Vargem ganham medalhas em Lindoia

Atletas do Instituto da Luta de Vargem Grande do Sul participaram no último domingo, dia 8, do Torneio Lindoia de Judô 2026. O evento foi organizado pela Associação Lindoia de Judô, em parceria com a Prefeitura de Lindoia e a 15ª Delegacia Regional Grande Campinas da Federação Paulista de Judô (FPJ) e contou com a presença do presidente da federação, Henrique Guimarães.

A competição foi disputada no Ginásio Municipal Luiz Gonzaga Coli Beghini e reuniu aproximadamente 900 atletas de 50 agremiações, com disputas do Sub-9 ao Sênior masculino e feminino. A delegação de Vargem teve a orientação do sensei Gustavo Slootemaker Tabet.

No torneio, os atletas vargengrandenses Antônio Celso Dalaneze Filho e Kethully Messias Carvalho conquistaram a medalha de bronze e a judoca Mirella Messias Carvalho ganhou a medalha de prata. Ainda participaram da competição Guilherme Slootemaker Tabet, Gabriel Fernando Jorge dos Santos, Ygor Felipe Malaguti Costa e Beatriz Malaguti Costa.

Para o torneio, a equipe de Vargem se juntou ao Instituto da Luta de Poços de Caldas (MG), que também esteve na competição. “Foi uma competição bem forte, que reúne as equipes da região de Campinas. Todos estão de parabéns, e continuam treinando para a próxima em dezembro. Nossos agradecimentos ao Departamento de Esportes de Vargem, através do diretor André Leone, que disponibilizou o transporte de ida e volta à nossa equipe”, comentou Fábio Tabet, um dos colaboradores da equipe.