Jita Kyoei conquista 2ª colocação na Copa em Leme

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan encerrou sua participação nas competições oficiais da Oitava Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô com mais uma importante conquista. No último sábado, a equipe participou da Copa Oitavo Oeste, em Leme e garantiu a segunda colocação na classificação geral.

Representada por uma delegação de 91 atletas, a Associação Jita Kyoei conquistou 64 medalhas. “Resultado que demonstra a qualidade técnica, a dedicação e o comprometimento de seus judocas, professores e colaboradores”, avaliou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela associação.

Para ele, a conquista reafirma a tradição da entidade de figurar entre as principais forças do judô regional, mantendo uma trajetória de participação, competitividade e importantes resultados nos tatames.

“É importante destacar que a Associação Jita Kyoei desenvolve um trabalho essencialmente social, oferecendo aulas gratuitas de judô e oportunidades de desenvolvimento esportivo e humano para centenas de crianças, adolescentes e adultos. Um trabalho que vai muito além das medalhas, contribuindo para a formação de cidadãos e para a transformação social por meio do esporte”, avaliou.

Marco observou ainda que com esse resultado, a Jita Kyoei encerra seu calendário competitivo da Oitava Delegacia Oeste entre as melhores associações de judô da região, coroando mais um ano de dedicação, superação e conquistas.