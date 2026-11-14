Jogos com muitos gols marcaram o Campeonato Municipal

O Campeonato Municipal Amador de Futebol 2026 contou com partidas bastante disputadas nesta semana. Encerrando a segunda rodada, Santana FC, Aliança FC, EC Luiz Gama e Real Cearense venceram suas partidas no domingo, dia 15.

O campeonato realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, tem partidas nos estádios Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, e também no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez.

Segunda rodada

No domingo, dia 8, o Santana FC bateu o Ajax FC por 3 a 2, em partida realizada na Vargeana, às 14h. Caio, Felipe e Guilherme Lima marcaram os gols da vitória. Vinícius Perinoti e Vitor Hugo Gerolame fizeram os gols do Ajax. No jogo seguinte, também na Vargeana, o Luiz Gama goleou o Shaktar dos Lek por 7 a 2. Denilson marcou um gol e Leandro da Cunha e Wandersons marcaram três gols cada um pelo Luiz Gama. Os gols do Shaktar foram de Breno e Leonardo.

No CEE José Cortez, a primeira partida foi entre a vitória por 2 a 1 do Aliança sobre o Liverpool. Luís Gustavo e Luís Lima fizeram os gols do Aliança e Ryan marcou o do Liverpool. Na partida das 16h, O Real Cearense goleou o Parceria por 5 a 1. Kleber balançou as redes três vezes e Márcio e Wallace marcaram um gol cada um pelo Real Cearense. O gol do Parceria foi de Jean Carlos.

Terceira rodada

Os jogos que abriram a terceira rodada foram disputados na quinta-feira, dia 12, entre Luiz Gama e Meninos do Botafogo e Liverpool e Santana e também tiveram muitos gols. O Luiz Gama venceu por 5 a 1, com gols de Gabriel Lourenço, Leandro da Cunha (2 gols) e Lucas Pimentel, Thiago Pimentel, do Meninos do Botafogo fez um contra. Já Cario fez o gol do Meninos do Botafogo.

A partida entre Santana e Liverpool foi bastante disputada e o Santana venceu por 6 a 5, com gols de Caio Fonseca (4 gols) e Felipe Daud (2 gols). Marcaram pelo Liverpool Mateus Henrique, Hindam da Silva, Lucas Pereira e Júlio César Custódio (2 gols).

Jogos de domingo

O torneio segue neste domingo, dia 15, com o encerramento da terceira rodada. Na Vargeana, às 14h, está prevista a partida entre Real Cearense e Shaktar dos Lek. Às 16h, o Palmeirinha vai enfrentar o Parceria FC. No CEE José Cortez, às 14h, jogam Ajax FC e Cohab FC. O jogo das 16h será entre o Unidos do XXI e Aliança FC. Na Vargeana, a partida das 14h será entre Ajax e Santana. O jogo das 16h será Shaktar dos Lek contra o Luiz Gama. Já no CEE José Cortez, Aliança pega o Liverpool às 14h e depois, o Parceria enfrenta o Real Cearense.

Times

Ao todo, o torneio conta com 12 equipes divididas em dois grupos. No Grupo A estão o Esporte Clube Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Parceria Futebol Clube, Shakhtar Dos Lek, Real Cearense Futebol Clube e Palmeirinha Futebol Clube. Já no Grupo B estão o Santana FC, Ajax Futebol Clube, Aliança Futebol Clube, Cohab Futebol Clube, Liverpool e Unidos do XXI.