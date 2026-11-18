Faleceu Maurício Pierin

Faleceu nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, o advogado Maurício Romano Felipe, mais conhecido por Maurício Pierin, aos 74 anos de idade.

Maurício era advogado há mais de 40 anos, tendo iniciado sua carreira no início da década de 1980.

Ele atuava mais nas causas trabalhistas, mas também se dedicou ao comércio, sendo proprietário de loja de confecção e acessórios femininos. Também era professor, tendo lecionado no Colégio D. Pedro II, no curso técnico em Contabilidade.

Foi eleito vereador em 2000 pelo PTB, com 491 votos. De conhecida família vargengrandense, era filho de Felipe Moisés Felipe e Augusta Romano Felipe, mais conhecida como dona Assunta – já falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 13, no Cemitério da Saudade.

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Faleceu José Roberto dos Reis, aos 43 anos de idade, no dia 6 de novembro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a mãe Teresa de Lourdes dos Santos Reis; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ana Paula de Oliveira, aos 56 anos de idade, no dia 8 de novembro. Residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Antônia Alves de Oliveira; o marido Francislei Aparecido Vieira; as filhas Letícia e Ana Carla; netos; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Luzia das Graças, aos 74 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou os filhos Elis Regina, Andrea e Anderson; netos; bisnetos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio de Camargo Andrade Neto, aos 76 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou a esposa a fonoaudióloga Maria Stella; os filhos Álvaro e Saulo; os netos Alice, Carlos Eduardo e Antônio. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu José Braz Rodrigues, aos 73 anos de idade, no dia 11 de novembro. Residia na Vila Santana; deixou a filha Silvana; as netas Jennefer, Evelyn, Emily e Neara; e o genro Fábio. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Ricardo Alves dos Santos Filho, aos 74 anos de idade, no dia 30 de outubro. Deixou a esposa Dirce dos Santos; a filha Gleice dos Santos da Silva; a neta Jemily e o genro Anderson. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Teresa Claudina de Jesus Silva, aos 88 anos de idade, no dia 31 de outubro. Deixou os filhos Geralda, Sônia, Carlos, Valéria, Daniela e Meire; era também mãe de Carlos – já falecido; deixa ainda nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Paulo Girona, aos 60 anos de idade, no dia 1º de novembro. Deixou a esposa Marlene Reis da Silva Girona; os filhos Renan, Gean e Regiane; netos e os irmãos Elza, Pedro, Regina e Wanderley. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aurora Romano Fortino, aos 83 anos de idade, no dia 4 de novembro. Deixou os filhos Carlos, Ana Lúcia e Silvana, os genros Luís Antônio (Lasmar) e João, a nora Jane, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geraldo Aparecido Borges, conhecido por Geraldinho, aos 71 anos de idade, no dia 4 de novembro. Deixou os filhos Luciano, Daniel e Ezequiel; era também pai de Israel – já falecido; deixa ainda a nora Viviane e os netos Heitor, Pedro Henrique e Sofia. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlinhos Bittencourt de Lima, aos 67 anos de idade, no dia 6 de novembro. Deixou a esposa Valéria Buzatto Bittencourt de Lima; a filha Mariana; era também pai de Lucas já falecido; deixou ainda os irmãos César, Márcio, José Roberto e Eduardo; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleide de Fátima de Brito, aos 49 anos de idade, no dia 7 de novembro. Deixou o pai José Vitor; os filhos Vitor Hugo e Welinton; os irmãos Beatriz, Júlia e Everaldo. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eliana de Oliveira Gava, aos 48 anos de idade, no dia 7 de novembro. Deixou a mãe Lúcia Helena; o filho Felipe; os irmãos André, Alexandre e Fernanda. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gledes Zeidan Bezerra, aos 77 anos de idade, no dia 8 de novembro. Deixou o marido Rubem Peixoto Bezerra; os filhos Miguel, Alexandre e Rafael; as noras Marli e Ana; netos e bisnetos. Gledes foi cremada.

Faleceu Antônio Adolfo, no dia 12 de novembro, aos 64 anos de idade. Antônio deixa a esposa Célia Maria Brito Adolfo, as filhas Priscila, Patrícia e Paula, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Luiz Toscano, aos 73 anos de idade, no dia 13 de novembro. José Luiz deixa a esposa Ana Salete, as filhas Rafaela e Priscila, o genro Paulo, o neto Theodoro e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal