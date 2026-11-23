Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes afirmou que a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) cujo relator emitiu parecer desfavorável à aprovação das suas contas referentes ao ano de 2024, ainda é provisória e cabe recurso. “Estamos preparando a defesa e temos convicção que vamos reverter de desfavorável para favorável”, afirmou Amarildo a Gazeta.

Explicou o ex-prefeito que a própria assessoria jurídica do TCE-SP teria se manifestado dizendo que as falhas apontadas podem ser relevadas e propunha a emissão de ‘Parecer Favorável’ às contas da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, exercício de 2024, com base na análise do cumprimento das obrigações constitucionais, legais e fiscais.

A decisão do TCE-SP foi registrada na 9ª sessão ordinária virtual da Segunda Câmara, realizada entre os dias 3 e 5 de novembro de 2026. Segundo Amarildo, o conselheiro relator teria levado em consideração alguns aspectos bastantes pontuais na sua decisão. “Com os argumentos que vamos apresentar, iremos reverter esse posicionamento, que na minha opinião e principalmente do meu advogado, contraria o bom senso e a própria jurisprudência do TCE”, disse Amarildo, lembrando que todas as obrigações constitucionais foram cumpridas e atestadas pelo próprio TCE. “Por isso temos convicção na reversão do parecer desfavorável, com as informações que vamos prestar ao TCE”, finalizou.

A decisão do relator do TCE-SP referentes às contas de 2024, do ex-prefeito Amarildo repercutiu na Câmara Municipal. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que o Legislativo ainda não foi notificado sobre o fato. Informalmente, os vereadores tomaram conhecimento que o relator do processo votou desfavorável, que se mantido seu parecer, pode levar à reprovação das contas do ex-prefeito.

Mas, o processo pode ser mais longo e só deve ter decisão final no ano que vem. Cabe ainda nesta fase embargos de declaração, levando a Câmara do TCE, que forma o colegiado dos conselheiros a ter que se manifestar se vota com o relator ou não. Só depois é que sairia o acórdão aprovando ou reprovando as contas. Depois de publicado, ainda caberia recurso ao ex-prefeito, cujas contas então seriam julgadas pelo plenário do TCE-SP.

Câmara deverá julgar parecer do TCE sobre contas de 2024

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul deverá analisar o parecer final emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2024, último ano da gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

A princípio, a manifestação do TCE-SP recomenda a rejeição das contas, mas ainda não representa a decisão definitiva, pois cabe recursos. Pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, cabe à Câmara Municipal o julgamento final das contas anuais do prefeito, após a análise do parecer prévio emitido pelo órgão de controle.

Com o recebimento oficial do processo, a Câmara deverá dar andamento à tramitação regimental, encaminhando a documentação para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. O procedimento deverá permitir o exame dos apontamentos do Tribunal e assegurar ao ex-prefeito o direito de apresentar esclarecimentos e defesa antes da decisão dos vereadores.

A Lei Orgânica estabelece prazo máximo de 90 dias, contado do recebimento do parecer, para que a Câmara delibere sobre as contas. Caso esse período transcorra sem votação, ficam sobrestadas as demais deliberações legislativas até que o julgamento seja realizado.

Outro ponto importante é o quórum necessário para uma eventual decisão contrária à manifestação do Tribunal. O parecer do TCE-SP somente poderá deixar de prevalecer com o voto de dois terços dos integrantes da Câmara. Como o Legislativo municipal é composto por 13 vereadores, serão necessários pelo menos nove votos para afastar o parecer.

Se as contas forem rejeitadas, a Lei Orgânica prevê o encaminhamento imediato do processo ao Ministério Público, para as providências cabíveis. A decisão dos vereadores deverá ser formalizada por decreto legislativo.

Rejeição das contas de prefeito pode resultar em inelegibilidade

A rejeição das contas de um prefeito pela Câmara Municipal pode resultar em inelegibilidade por até oito anos, mas não significa que o chefe do Executivo fique automaticamente impedido de disputar eleições.

A medida está prevista na Lei Complementar nº 64/1990, conhecida como Lei das Inelegibilidades. Para que a rejeição das contas tenha esse efeito, é necessário que sejam identificadas irregularidades insanáveis, caracterizadas como atos dolosos de improbidade administrativa, além do cumprimento dos demais requisitos legais.

O julgamento das contas do prefeito é competência da Câmara Municipal, que deve considerar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Para afastar esse parecer, é necessário o voto de pelo menos dois terços dos vereadores.

A eventual inelegibilidade será analisada pela Justiça Eleitoral, que verificará se as irregularidades apontadas se enquadram nas condições previstas na legislação.