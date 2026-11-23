A Paróquia São Joaquim, recebeu no dia 15 de novembro, o 10º Encontro Diocesano Mariano, que reuniu mais de 850 participantes dos grupos do Terço dos Homens e do Terço das Mulheres.

Com o tema “Com o sim de Maria, nasce a nossa missão”, o encontro contou com uma programação de celebrações e momentos de espiritualidade. A Santa Missa foi celebrada pelo padre Paulo Fuliaro. Na sequência, o padre Edson Valim conduziu o Momento Mariano, com a passagem do manto e a consagração, e o padre Adriano Roberto da Silva ministrou uma palestra aos participantes.

Às 15h, o bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins conduziu a oração do Terço e deixou uma mensagem aos presentes, encerrando a programação religiosa.

O encontro também teve caráter solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a instituições locais. A organização agradeceu a colaboração do comércio de Vargem Grande do Sul, incluindo lojas, padarias e supermercados, que contribuíram para a realização do evento.