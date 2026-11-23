Carlos Eduardo Garcia assume comando do departamento; Rogério Bocamino afirma que exoneração teria sido motivada por diferenças de “opiniões e princípios”

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul tem novo diretor. O guarda civil municipal Carlos Eduardo Garcia assumiu o comando da pasta nesta quarta-feira, dia 18, após a exoneração de Rogério Bocamino, que ocupava o cargo desde 2020. A mudança foi determinada pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e foi oficializada em portarias publicadas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Município. A prefeitura também publicou a mudança em suas redes sociais.

Com 11 anos de atuação na Guarda Civil Municipal, Garcia ocupava até então a função de subinspetor, acumulando experiência e conhecimento sobre a estrutura, o funcionamento e as demandas da corporação. Formado em Segurança Pública, ele tem uma trajetória de mais de 26 anos de experiência na área de trânsito e também é instrutor de cursos especializados.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Garcia comentou sobre as suas expectativas na direção do departamento. “Eu recebo essa missão com muita responsabilidade, humildade e disposição para trabalhar em prol da nossa cidade. Sei que vai ser um trabalho árduo, mas meu compromisso é dar continuidade ao trabalho realizado, valorizando as conquistas, fortalecendo os projetos já existentes e buscando também novas melhorias”, afirmou.

O novo diretor agradeceu à confiança depositada por Celso Ribeiro e destacou a importância da união de todos os setores do departamento em busca de melhorias. “Conto com o apoio do comando, de toda a corporação, dos subinspetores, do subcomando, de toda a equipe do Desetran e dos agentes de trânsito para podermos, juntos, avançar ainda mais, sempre pensando na segurança, na organização e na qualidade de vida da população”, frisou.

COMANDO DA GCM

A estrutura operacional da GCM não sofreu alteração e prossegue com o comandante Marco Antônio da Silva dando continuidade à coordenação dos trabalhos da corporação. Segundo a gestão municipal, a experiência e atuação dele são importantes para manter a organização das equipes, a integração dos agentes e o andamento das atividades diárias, garantindo em conjunto a continuidade dos serviços prestados à população.

REDES SOCIAIS

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura destacou que essa mudança no quadro de diretores faz parte do planejamento da administração municipal para os próximos dois anos, buscando fortalecer as ações do Departamento de Segurança e Trânsito, além de aprimorar os serviços prestados e avançar com os trabalhos do órgão junto às metas e projetos de Celso Ribeiro. “A escolha também valoriza a experiência de profissionais que conhecem de perto a realidade da segurança pública municipal e estão preparados para assumir novos desafios”, justificou.

Ainda na nota, a prefeitura também enalteceu o trabalho desenvolvido por Rogério Bocamino junto à pasta ao longo desses anos. “Durante sua gestão, contribuiu para a condução das atividades e para o desenvolvimento dos serviços de segurança e trânsito no município. A prefeitura reconhece e agradece sua dedicação, compromisso e colaboração ao longo desse período”, consta na publicação.