“Eu tenho princípios e dos meus princípios eu não abro mão”, afirma Rogério Bocamino

Procurado pela Gazeta de Vargem Grande, Rogério Bocamino comentou sobre a exoneração. Preferindo não dar muitos detalhes, o ex-diretor citou que a mudança na direção do Departamento de Segurança e Trânsito ocorreu por conta de “divergências de opiniões e princípios” com Celso Ribeiro. “Eu tenho princípios e dos meus princípios eu não abro mão. Talvez isso incomode de alguma forma”, pontuou.

Bocamino está na Guarda Civil Municipal há 32 anos. Durante a gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes, em 2017, ele assumiu como subcomandante da corporação. Já em 2020, foi escalado para o posto de diretor do Departamento de Segurança e Trânsito. “Nesse tempo nós provocamos, graças a Deus, uma grande revolução no Desetran e na Defesa Civil”, avaliou.

Entre as melhorias mencionadas estão a criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e a elaboração do Plano de Contingência, que não existia no município e hoje está atualizado. Já na GCM, ele ressaltou a aquisição de equipamentos, armamentos e viaturas, a implantação do canil e melhorias na sede. Também destacou a capacitação dos gcms, o convênio firmado com a Polícia Federal e os treinamentos especializados. “Hoje, a Guarda Civil Municipal é reconhecida como uma das melhores do Brasil. Temos equipamentos que não é qualquer força de segurança que possui, como armas eletroparalisantes, granadas anti-tumulto e armamentos de apoio, como fuzil calibre 12 e CTT40”, comentou.

O ex-diretor ainda frisou que trabalhou na captação de recursos para o departamento por meio de emenda parlamentar e recordou os investimentos feitos na área do trânsito, como a aquisição de novas viaturas e equipamentos, incluindo uma plataforma elevatória para realizar manutenções em placas e semáforos – serviço que é feito pelos próprios guardas civis municipais. “É a GCM que dá manutenção em semáforo. Só para fazer uma ideia do grau de comprometimento do pessoal”, observou.

‘DIVISOR DE ÁGUAS’

Ao relembrar sua trajetória, Bocamino fez questão de citar Amarildo pela oportunidade de assumir a gestão do Desetran. “Ele foi um divisor de águas na segurança pública da cidade e também no trânsito e na Defesa Civil”, disse. Finalizando, o ex-diretor agradeceu a todos que o apoiaram ao longo desse período no comando da pasta. “Eu cumpri minha missão. Eu sempre fiz o melhor de mim e agradeço muito a população vargengrandense pela confiança no meu trabalho. Agradeço a Deus e a todos os servidores que estiveram comigo durante esses anos”, relatou. “Eu continuo guarda civil municipal e vou continuar dando o meu melhor para a cidade e para a corporação. Vamos em frente”, concluiu.