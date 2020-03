Igrejas transmitem missas e cultos online

No primeiro final de semana da quarentena, como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) em Vargem Grande do Sul, igrejas e templos celebraram missas e cultos online. A Gazeta de Vargem Grande contatou com alguns representantes religiosos para contar como foi a experiência.

A igreja Sara Nossa Terra de Vargem foi uma das muitas que adotou o meio online para a celebração do culto. O líder da equipe e discipulador Lucas Tonim contou que poucas pessoas participaram da organização da transmissão do primeiro culto nas redes sociais.

“Foi eu para cuidar da captação de vídeo e áudio, o pastor para fazer o sermão e duas pessoas pra cantar e tocar apenas, e fizemos a transmissão pelas redes sociais. Por enquanto, a experiência tem sido positiva, pois além de todos os membros fixos da igreja, muitos outros que já foram ou não vão à igreja assistiram também”, comentou.

Lucas explicou que a igreja também está produzindo materiais para envio no WhatsApp e para postar diariamente nas redes sociais da igreja.

“Também fazemos reuniões pelo aplicativo Zoom, com o objetivo de manter o calor humano, mesmo que virtual. Nossa principal preocupação no momento é evitar o contágio, mas também levar apoio psicológico e espiritual, para que todos possam ter forças para vencer esta fase”, completou.

Paróquia Sant’Ana

A Igreja Matriz de Sant’Ana também esta fazendo transmissões ao vivo para os fiéis. Juntos, o padre Paulo Valim e o padre Denis Crivelari celebraram as missas online.

O padre Denis contou um pouco de como foi a experiência, que seguirá na paróquia pelos próximos finais de semana. “Tivemos a experiência de presidir a missa com o templo vazio, mas a novidade é que muitos fiéis tiveram a graça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais como Facebook e YouTube”, disse.

Para o padre, essa experiência permitiu que a espiritualidade pudesse ser alimentada pela Palavra e Eucaristia. “Nesse tempo da Quaresma realmente estamos nessa quarentena vivenciando nosso deserto que nos dará a oportunidade de voltarmos a Deus”, completou.