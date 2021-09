Fábrica de Óculos inaugura 2ª loja em Vargem

Em outubro do ano passado, o empresário Leandro Tavares Gonçalves, inaugurava a primeira loja da Fábrica de Óculos em Vargem Grande do Sul. Menos de um ano depois, no último dia 10, já foi inaugurada a segunda unidade da marca, mostrando o sucesso do conceito da ótica. “Os vargengrandenses aprovaram e muito a ideia de uma loja com produtos a preço de fábrica. Tem sido sucesso em todas as cidades que estamos chegando com as Óticas Fábrica de Óculos”, comentou o empresário.

O início das atividades da segunda loja foi um verdadeiro evento, com direito a carreata, coquetel de inauguração, brindes, muitas promoções, o que atraiu um grande público na unidade, que está localizada à Rua do Comércio, na esquina com a rua São Pedro.

Apesar da pandemia da Covid-19, Leandro seguiu investindo em Vargem e adiantou que haverá mais novidades. “Mesmo durante a pandemia o grupo teve um crescimento considerável em todas as cidades. Atualmente, chegamos a um número de 13 empresas, já nascendo a 14ª, que será mais uma loja em Santa Cruz das Palmeiras, onde hoje já temos uma Óticas Paris que é sucesso há mais de 10 anos”, afirmou.

“E com certeza não vamos parar por aqui, pois o potencial econômico do grupo tem crescido muito a cada ano”, destacou Leandro.

Digital Lab

Além das Óticas Paris e Fábrica de Óculos, o Grupo também engloba parceria na rede de Óticas Assis e o Digital Lab, uma indústria de lentes que atende todo o leste Paulista e uma grande parte de Minas Gerais.

Óticas Paris

O grupo de empresas de Leandro Gonçalves Tavares teve início em Vargem Grande do Sul, onde há 20 anos foi inaugurada a sua primeira loja, a Óticas Paris, na rua Quinzinho Otávio, 102.

Atualmente, o grupo emprega aproximadamente 60 pessoas em Vargem Grande do Sul e região. As Óticas Paris estão presentes em 8 municípios, com um total de 9 unidades.

“As Óticas Paris trabalham para seguir como referência no mercado pela qualidade e agilidade do serviço, pois fabrica suas próprias lentes através da Digital Lab. Assim, conseguimos oferecer sempre preços imbatíveis aos nossos clientes”, explicou Leandro.

Novidades

As Óticas Paris oferecem novidades todos os meses, investindo nas melhores marcas mundiais, aliando luxo e tecnologia. “Esse é o padrão do Grupo Paris, que vem inovando sempre no decorrer desses 20 anos. Nas Óticas Paris, temos sempre as melhores marcas pelos menores preços”, garantiu Leandro.