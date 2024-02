Cidades da região vão comemorar o Carnaval

Na região, o que não falta é opção para curtir o Carnaval. O CarnAguaí 2024, em Aguaí, conta com matinês no domingo, dia 11, e na terça-feira, dia 13, das 15h às 18h, no Ceasinha.

No sábado, dia 10, e na terça-feira, dia 13, a folia acontece a partir das 20h no Calçadão, com show do Grupo Skina, e no Ceasinha, com apresentação de Edu Ramos banda show. A festa é gratuita.

Casa Branca

O Casa Branca Folia 2024 teve início nesta sexta-feira, dia 9, no CICE. Estava prevista a apresentação da Banda Samba de Vinil, com entrada franca e serviço de bar em prol do Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca, das 22h às 2h. Até o fechamento desta edição, o evento ainda não tinha começado.

Neste sábado, dia 10, haverá show com a Banda Gênese das 22h às 2h, na Praça da Matriz, com entrada franca no setor Pista. A Área Vip está sendo vendida com pacote especial.

Também neste sábado haverá show com Débora Tortelo e Banda, na Praça da República da Lagoa Branca. O início é às 16h e o término está previsto para às 20h.

Neste domingo, dia 11, tem comemoração na Arena de Eventos do Cice. A matinê começa às 15h e termina às 18h, sendo aberta ao público e com a presença do Bloco da Melhor Idade ‘Macaca Sofia’.

Às 21h, terá Desfile da Bateria Unidos da Vila Diniz e Convidados. O percurso começa do Posto Strazza e segue até a Arena de Eventos do Cice, uma homenagem a Laura Mantovani, grande carnavalesca casabranquense por mais de 40 anos.

Às 22h, haverá apresentação da Banda Gênese, com término às 2h30 e entrada franca na Pista e Área Vip com pacote especial.

Nesta segunda, dia 12, haverá show de Débora Tortelo e Banda em Venda Branca, na Praça Eugênio Pinto, em frente a Igreja de São Sebastião. O início está previsto para às 16h e o término para às 20h.

Na terça-feira, dia 13, haverá matinê na Arena de Eventos do Cice, com a banda Tua Vó, às 15h. O término está previsto para às 18h e o evento é aberto ao público, com a presença do Bloco da Melhor Idade ‘Macaca Sofia’. Às 22h, haverá apresentação da Banda Gênese no Cice, das 22h às 2h30, com entrada franca na pista e área vip com pacote especial.

Divinolândia

Em Divinolândia, a comemoração teve início nesta sexta-feira, dia 9, e segue até terça, dia 13, no estacionamento do Ginásio de Esportes, com o tradicional Divino Folia. Nesta sexta estava prevista apresentação de Juliana Zitti, que não havia iniciado até o fechamento desta edição. Para este sábado, dia 10, à noite, as atrações são DJ Folk e Renato e Giovanelli.

No domingo, dia 11, às 14h tem início a matinê e a noite haverá apresentação da Banda Gênese. Na segunda-feira, dia 12, à noite haverá show de DJ Folk e Banda do Gueto. Na terça-feira, dia 13, a matinê começa às 14h e a noite a Banda Gênese se apresenta.

Durante todas as noites, a programação inclui shows e praça de alimentação. A entrada com vasilhames ou coolers será proibida durante o evento.

São João da Boa Vista

Em São João da Boa Vista acontece o tradicional Carnaval de Blocos 2024, com entrada gratuita. No sábado, dia 10, o Bloco do Gorillaz se apresenta das 14h às 21h, na Av. Dr. Durval Nicolau, nº 728, no Parque Colina da Mantiqueira. No mesmo dia, tem o Bloco Cê Eu Pô Cê Gama, das 13h às 21h, no cruzamento da rua General Osório com a Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, no Jardim Santo André.

No domingo, dia 11, tem apresentação do Bloco do Curral, das 14h às 21h, na Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, nº 1.388, no Parque das Nações. Também no domingo o Bloco Carnatrance se apresenta do meio-dia às 21h, na Praça Rui Barbosa, no Largo da Estação.

Na segunda-feira, dia 12, a apresentação do Bloco do Quintal é das 16h às 21h, na Av. Dr. Durval Nicolau, nº 1.210, no Parque Colina da Mantiqueira. Acontece também a apresentação do Bloco Vai Kemké Cascafora Kélata das 14h às 21h, na Praça Rui Barbosa, no Largo da Estação. No mesmo dia acontece o Bloco Carna Rock das 15h às 20h, no Galpão da Feira Livre, à Rua Napoleão Conrado, no São Benedito. Há também o Bloco Leva Eu das 14h às 20h, na Av. Dr. Durval Nicolau, nº 738, no Parque Colina da Mantiqueira.

São José do Rio Pardo

Em São José do Rio Pardo, o Carna Rio Pardo promete agitar os moradores. No sábado, dia 10, tem apresentação de Bruninho e Davi, Banda Adere e DJ Canellaz. No domingo, dia 11, a animação é com Marchinha de Carnaval, Jammil e O Clã.

Na segunda-feira, dia 12, quem se apresenta é Jeito Muleque, Renato e Giovanelli e Los Brabos. Na terça-feira, dia 13, a diversão fica por conta de Marchinha de Carnaval, Tio Cariati e Banda Lemon.

Todos os dias a abertura dos portões é às 17h. A população pode trocar seu convite do setor Pista por 1kg de alimento não perecível (exceto sal), que poderá ser entregue no Fundo Social de Solidariedade ou no Mix Mania.

As entradas para os setores Área Vip e Camarote estão sendo vendidas entre R$ 50,00 e R$ 330,00 e podem ser adquiridas pelo site Q2Ingressos, pelo link www.quero2ingressos.com.br.

São Sebastião da Grama

Em São Sebastião da Grama, acontecerá o Carnaval da Alegria 2024, com matinês no domingo, dia 11, e na terça-feira, dia 13. Nos dois dias, haverá carreta furacão, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce.

No domingo, a diversão fica por conta de Alan Gabriel e Batukeada. Na terça, Guilherme Roque e a dupla Giovani Silva e Rafael se apresentam.