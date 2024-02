Hoje tem palestra para mulheres no Mais Cultura

Uma palestra sobre empoderamento feminino no empreendedorismo acontecerá neste sábado, dia 10, pela Associação Mulheres Empoderadas, sob a coordenação da voluntária Giovana Carvalho. A palestra acontecerá no Espaço Mais Cultura, às 14h30, e contará com a presença da advogada Vanessa Martins e Ligia Chioccheti, terapeuta e massagista. O Espaço Mais Cultura fica localizado na Rua João Malaguti, nº 385, noc.

Na ocasião, o vereador Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), será homenageado pelas mulheres do grupo, em agradecimento ao apoio que sempre deu ao grupo.