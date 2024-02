Centenas de pessoas prestigiaram a Festa do Milho

Com muita música e comida boa, a 16ª Festa do Milho e o 12º Festival de Música Sertaneja receberam centenas de pessoas nos dois dias de festa. O evento aconteceu no sábado, dia 3, e no domingo, dia 4, na Praça da Matriz.

O evento foi organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo e também contou com shows especiais. No sábado, dia 3, o Grupo da Cultura se apresentou com o musical Buteco Sertanejo e, no domingo, dia 4, durante a tarde houve apresentação da Orquestra Grupo de Viola Caipira Pérola da Mantiqueira de Vargem Grande do Sul, tocando os clássicos do sertanejo raiz. Para encerrar, à noite houve apresentação da dupla Belmonte & Amaraí.

A abertura da Festa do Milho contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido), vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos), a presidente da Câmara Municipal, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) e os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Guilherme Contini Nicolau (MDB) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).

A apresentação do Festival Sertanejo ficou por conta da diretora de cultura, Márcia Iared e de Edy Silva. As apresentações foram aplaudidas pelo público presente e assistido pela comissão julgadora. Os visitantes também puderam prestigiar a Feira do Artesanato com os artesãos da cidade.

Entidades

No evento, a APAE serviu panquecas, a Associação Beneficente Dom Bosco vendeu bolinho cabelo de anjo, a Sociedade Humanitária serviu bolo de milho e a Associação Lucas Tapi vendeu coxinha de milho e macarrão no pote.

A Paróquia Sant’Ana vendeu fricassê e curau, a Paróquia Santa Luzia polenta de milho com molho, a Casa de Passagem Heitor A. Fontão pastel e beijinho de milho e a Comissão da Via Crucis e a Associação Amigos do Cristo Redentor milho cozido, sorvete e pamonha.

O Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira serviu canjica e milho gourmet, o Grupo Mão Amiga e o Projeto Social Bushido de Judô pipoca gourmet e pizza e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul foi o responsável pelo bar.

À Gazeta de Vargem Grande, Rafael Ernesto Andreato, presidente da Associação Beneficente Dom Bosco, contou como foi a participação da entidade no evento. “Avaliamos a participação como positiva, essa festa é muito importante para a Dom Bosco, o valor arrecadado com as vendas é fundamental para a entidade, e estarmos na Festa é uma forma de mostrar à comunidade algo feito pela própria entidade, nos aproxima mais da comunidade”, disse.

Ele disse que foram produzidos 6.080 bolinhos e foram vendidos cerca de 4.400. “Para ser sincero as vendas foram um pouco abaixo das nossas expectativas, não podemos reclamar de forma alguma, mas esperávamos vender mais no sábado. Creio que o mau tempo, a ameaça de chuva tenha impedido que muita gente fosse à Festa”, comentou.

Durante os dois dias de evento, a entidade teve a ajuda de 19 pessoas na barraca. Porém, contando com os voluntários que ajudaram a descascar e cortar milho e na confecção dos bolinhos, a entidade teve a participação de um total de 50 pessoas.

A Associação Dom Bosco está vendendo os bolinhos que sobraram congelados a R$ 5,00. “Na realidade, todo o ano procuramos fazer uma quantidade que sobre mesmo, porque a procura deles congelados após a festa é bem grande”, explicou.

Rafael informou para onde vai o dinheiro arrecadado no evento. “Esse dinheiro será utilizado para o custeio das despesas da entidade mesmo. Por ser um dinheiro conseguido através de evento, costumamos utilizar para pagamento ou aquisição de material ou serviço que não podemos utilizar dinheiro de repasse público”, pontuou.

As formas de pagamento do bolinho são cartão e dinheiro. O Pix da entidade é 50.045.970/0001-81. Para pagamentos feitos por Pix, a entidade pede que o comprovante seja encaminhado ao WhatsApp (19) 3641-4565. Os bolinhos precisam ser retirados na Casa Dom Bosco, localizada na Rua Silva Jardim, nº 956, no Jardim Pacaembu.

Fotos: Reportagem / Prefeitura Municipal