Festival de Música Sertaneja premiou cinco duplas

Neste ano, o Festival de Música Sertaneja contou com 24 participantes, sendo duplas, trios e cantores solos. Os participantes foram analisados pela comissão julgadora, composta pelo presidente, Júlio César Seda e pelos membros, Maria da Graça P. Combinado, Diana Rodrigues da Silva, José Moraes, Antônio Batista de Carvalho, Luis Roberto Seda e Vanderlei Ribeiro.

Se inscreveram pessoas de várias cidades do Estado de São Paulo, como São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Caconde, São Sebastião da Grama, Casa Branca, Porto Ferreira e São José do Rio Preto. Também se inscreveram participantes do Estado de Minas Gerais, das cidades de Poços de Caldas, Elói Mendes, Pouso Alegre e Belo Horizonte. Também houve inscrição do Estado do Paraná, de Ponta Grossa.

Após a avaliação atenta da comissão julgadora, nos dois dias de festa, foram premiados os 5 melhores classificados, a entrega do troféu e premiação foi realizada pela diretora de Cultura Márcia, pelo apresentador Edy, pelo presidente da comissão Júlio e a jurada Maria da Graça.

Os ganhadores do 12º Festival Música Sertaneja foram a dupla Paulo Souza e Andressa, de Elói Mendes (MG), o segundo lugar ficou com Carlos e Maicon, de Casa Branca, e o terceiro com Adriano Reis e Cuiabá, de São José do Rio Preto (SP). Em quarto lugar, ficou a dupla Mariana Gomes e Gabriel, de Vargem, e, em quinto, a dupla Wesley e Tiago, de Poços de Caldas.

A Prefeitura Municipal ressaltou que o objetivo do festival é fomentar e difundir a música sertaneja e seus artistas, destacando a importância da arte como fonte de cultura e lazer, além de proporcionar uma oportunidade para novos talentos se revelarem. Cada participante pôde se inscrever para se apresentar cantando uma música, com duração de até quatro minutos. A participação foi aberta para trios, duplas e artistas solos.

Gabriel Zani Bras, de 26 anos, e Mariana Gomes Martins, de 25 anos, são de Vargem e ficaram em quarto lugar no festival, com a música ‘O Ipê e o Prisioneiro’, e o apoio de Rodrigo Neves, de Vargem, no violão.

À Gazeta, eles explicaram que são namorados há 3 anos e meio e começaram a cantar juntos no fim de 2020, gravando vídeos para as redes sociais. “Nós achamos que o nosso dueto de voz ficou bacana, porém não somos uma dupla profissional”, disseram.

Gabriel é filho de Maria José Zani e Antônio Gonzaga Brás, falecido em 2022, mas muito conhecido na cidade por Gonzaga. Já Mariana é filha de Roseli Ap. Gomes, a Rose Gomes, e João Batista Bruno Martins.

Eles contaram como foi ser a única dupla de Vargem a receber a premiação. “Foi gratificante demais, pois conseguir concorrer com cantores experientes e ainda subir no palco para receber um troféu é uma sensação única, vai ficar pra sempre guardado em nossa memória, com certeza! Foi nosso segundo ano participando do festival, ano passado a gente chegou na final também, mas não levamos premiação. Esse ano foi especial demais!”, contaram.

Eles pontuaram que o festival estava muito bem concorrido e bem competitivo, com participantes de qualidade. “Não deve ter sido fácil para a Comissão Julgadora”, brincaram. O casal parabenizou todos os envolvidos na festa.

Fotos: Prefeitura Vargem e Reportagem