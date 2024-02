Morador de Vargem morre em acidente em Casa Branca

Um grave acidente entre uma carreta e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na quinta-feira, dia 8, por volta das 15h30 O acidente aconteceu na SP-340, no km 249,4, em Casa Branca. O motorista da moto, Rafael Thomaz, de 39 anos, era morador de Vargem Grande do Sul e infelizmente não resistiu.

De acordo com o Portal da Cidade, a Polícia Rodoviária, Rafael trafegava de moto no sentido Mococa-Casa Branca quando colidiu na traseira de uma carreta de Ponta Grossa (PR), com dois semirreboques. As faixas foram interditadas pela Polícia Rodoviária e as causas do acidente estão sendo investigadas.

Com a colisão, Rafael foi arremessado para a pista e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Resgate e levado à Santa Casa e Casa Branca em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o informado, o corpo de Rafael está no IML e, até o momento, não foi definido horário do velório ou sepultamento.