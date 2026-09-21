Adolescente é apreendido com crack durante patrulhamento no Jardim Dolores

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, dia 21, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, durante patrulhamento pela Rua César Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de radiopatrulhamento, formada pelos cabos PM Leite e Márcio, da 4ª Companhia do 2º Pelotão, estava na viatura I-24433 quando teria visto o adolescente em um recuo de uma obra. Ainda de acordo com a corporação, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado um objeto.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 127 em dinheiro e um aparelho celular. No objeto dispensado, foi localizada uma pedra de crack. Conforme o registro policial, durante a vistoria no local, uma pessoa que passava pela região indicou aos policiais um ponto onde haveria mais entorpecentes.

Fotos: Policia Militar

Os policiais localizaram marcas de pegadas próximas ao muro da obra e, com o auxílio de uma escada cedida por um morador, encontraram outras quatro pedras de crack escondidas em uma abertura dos blocos, a cerca de três metros de altura. Segundo a PM, as pedras apresentavam características semelhantes àquela que havia sido dispensada pelo adolescente.

O adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado ao Pronto Atendimento para exame médico cautelar. Na sequência, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC) OE-8636/26.

De acordo com a PM, o entorpecente apreendido totalizou 0,001 quilo de crack. Após o registro da ocorrência, o adolescente foi liberado para sua mãe. O caso foi registrado pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior.