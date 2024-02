Kethy Oliveira será a principal atração do Carnaval na Represa

A vargengrandense Kethy Oliveira será a principal atração das matinês de carnaval que a prefeitura municipal realizará a partir deste sábado, dia 10, na Represa Eduíno Sbardellini. O Carnaval Família 2024 é uma iniciativa do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal e contará com matinês neste sábado, dia 10, domingo, dia 11, e na terça-feira de Carnaval, dia 13, que terão início a partir das 14h, com duração de três horas, estando previsto para terminar às 17h.

Kethy e sua banda alegrará a festa no domingo e também na terça-feira. A primeira matinê no sábado, ficará por conta do Grupo da Cultura, que cantará prioritariamente, marchinhas e músicas voltadas para crianças e seus pais. A festa contará com concurso de fantasia e dança.

No local já estão sendo montadas as estruturas e durante o evento, haverá uma Praça de Alimentação em parceria com o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Na entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande, a cantora e médica veterinária Katharine Delgado de Oliveira-Kethy, cujos familiares são de Vargem Grande do Sul, disse que para ela o carnaval é a festa mais linda do Brasil, momento em que as pessoas se reúnem para espalharem alegria.

Ela canta músicas de carnaval desde 2007 e relembra que seu primeiro show aconteceu na cidade de Botelhos (MG), na praça central e em Vargem já cantou no carnaval realizado na Sociedade Beneficente Brasileira-SBB e também no Tênis Clube.

Disse que está ansiosa para retornar com sua banda no carnaval de Vargem e que por se tratar de matinês, seu repertório vai variar do axé music, músicas atuais que estão fazendo sucesso, até as marchinhas, visando agradar a todas as famílias, crianças e jovens que vão brincar o carnaval na represa.

“Vai ser um carnaval família, onde possam todos se reunir para curtir o melhor do carnaval, inclusive preparamos com muito carinho muitas músicas na matinê para as crianças”, afirmou a cantora.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem Partido), explicou que será montada uma estrutura muito modesta e com artistas da nossa cidade, cujo objetivo é oferecer tardes de lazer e diversão aos que comparecerem.

SBB

Este ano, opção é o que não falta para os vargengrandenses caírem na folia e celebrarem o Carnaval. Com dois dias de festa para os vargengrandenses, a Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) também vai comemorar o Carnaval. O evento, em prol da Associação Beneficente Dom Bosco, teve início a partir das 21h nesta sexta-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro.

Na sexta, estava prevista a apresentação do grupo Si Tivesse Dó. Porém, o evento ainda não tinha começado até o fechamento desta edição.

Neste sábado, dia 10, a diversão fica por conta da dupla André e Thiago. A abertura da comemoração será com Ju e Marcelinho.

Os ingressos são limitados e os pontos de vendas oficiais são a SBB, na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres, nº 742, no Centro, na Vitriny Presentes, na Rua do Comércio, nº 428, no Centro, e na Ivete Lanches, na Rua Ademar de Barros, nº 484, no Jardim Bela Vista, onde também estão aceitando pagamento por cartão.

Os ingressos também podem ser adquiridos com João Marini, pelo número (19) 98844-7777, Luizão pelo (19) 99833-1642 e Laís Peixoto pelo (19) 99498-2803, além de membros da diretoria da entidade Dom Bosco.

Tênis Clube

O Tênis Clube também realizará a Festa de Carnaval, com cinco dias de folia para os vargengrandenses sócios e também não sócios. O evento contará com música ao vivo e espetáculos de dança para animar os presentes.

Na sexta, dia 9, estava prevista a apresentação de Davi Urbano, a partir das 20h, mas o evento ainda não tinha iniciado até o fechamento desta edição.

No sábado, dia 10, Fernando Capiteli promete animar os presentes a partir das 20h. No dia também haverá apresentação de danças. No domingo, dia 11, a festa inicia às 16h, com apresentação de Ruan Augusto. Na segunda, dia 12, Allan Gabriel se apresenta às 20h. Na terça-feira de Carnaval, dia 13, Eurico & Ernani sobem ao palco às 16h.

A entrada de sócios e menores de 12 anos é franca. Não sócios de 12 a 17 anos pagam R$ 20,00 e não sócios acima de 17 anos pagam R$ 30,00. Para mais informações, ligue (19) 99851-3527.

Gazeta sorteou ingressos

Em parceria com a SBB e com o Tênis Clube, a Gazeta de Vargem Grande sorteou ingressos para os internautas. Os sorteados foram Vanessa Melo, Thaa Oliveira, Luis César, Beatriz Peixoto, Rose Laine Franchi, Andreina Welinton, Edivaldo Dolivo, Taais Feliicio, Cida Bovo, Deuselinda Santos Lodi e Daniela Mucin Luis Fernando.

O jornal agradece a participação de todos os leitores e internautas e parabeniza todos os vencedores.