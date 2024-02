O embate das eleições de outubro

Ainda que um tanto indefinido, começam a tomar forma e se acomodar, as muitas forças políticas que atuam no município, visando as eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano.

De um lado temos o que se pode dizer políticos da situação, fazendo este grupo parte da “escola” política iniciada no final da década de 70 e início dos anos 80, que teve no antigo MDB a sua origem, com políticos como Franco Montoro, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Nelsinho Nicolau, Fernando Henrique Cardoso, forjados na luta pela democratização do país, contra a ditadura de 64.

Em Vargem, estas lideranças nacionais influenciaram o ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio (1982/1988) e um grupo de jovens políticos, como o ex-prefeito Celso Ribeiro, os ex-vereadores Tadeu Ligabue, Cassinho Mesquita – que também foi vice de Alfeu, Zé da Kibon, Luís Carlos Fermoselli, além de outros políticos da época como o professor Dante, Neide Castilho, Romualdo Menossi, Antônio Sérgio da Silva (Serginho da Farmácia), Vanderlei Ribeiro, José Fernandes Toledo, dentre outros.

Esse grupo depois de muita luta, elegeu Alfeu (1982/1988) e na continuidade destes ideais, Celso Ribeiro (2001/2008), que governou a cidade por duas vezes. Amarildo, que foi diretor de Celso, conseguiu se eleger prefeito (2009/2012) e hoje está no seu terceiro mandato. Trata-se de um grupo de políticos que tinha na sua origem uma visão mais moderna de administrar o município, o combate a corrupção e ações voltadas para as pessoas socialmente mais vulneráveis da cidade, dando ênfase à educação, saúde e investimento em infraestrutura do município.

Um outro grupo político se formou ao longo destas décadas, com liderança como a do ex-prefeito José Carlos Rossi, que governou a cidade por um mandato (1989 a 1992), numa época que não havia reeleição, mas conseguiu com seu poder político eleger seu sucessor, José Reinaldo Martins (1993/1996) e depois sua esposa Denira Rossi (1997/1999), até que ambos foram cassados pela Justiça, tendo seus direitos políticos suspensos por vários anos.

Também em oposição a este grupo que hoje tem no prefeito Amarildo e no vice Celso Ribeiro suas maiores expressões políticas, liderou a oposição o ex-prefeito Celso Itaroti que tentou por diversas vezes ser prefeito da cidade, conseguindo seu intento em 2012 ao se eleger prefeito, governando a cidade de 2013 a 2016.

É esse embate entre a situação hoje representada pelo prefeito Amarildo, pelo vice Celso Ribeiro e também pelo jovem político Guilherme Nicolau – cuja entrada na política se deu pelas mãos de Celso Ribeiro – que se juntam Rossi e Itaroti na oposição, procurando unir suas forças, mais voltadas para governos de cunho mais popular, visando administrar Vargem Grande do Sul pelos próximos quatro anos, a partir de 2025.

Entre a situação e a oposição, algumas candidaturas também tentam se viabilizar na política de Vargem, tendo como principal mote, a mudança da política local, usando o jargão da renovação como principal trunfo para conseguirem se eleger em outubro. É o caso do recente lançamento da pré-candidatura do vereador Magalhães.