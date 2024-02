Quem será?

O empresário que o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) disse que vai assumir como seu vice-prefeito para disputar as eleições deste ano. É aguardar para ver os desdobramentos dos próximos dias.

Contagem regressiva

Faltam poucos dias para o término da contagem regressiva de dez dias que o vereador Guilherme Nicolau (MDB) colocou na sua rede social para anunciar algo especial para Vargem Grande do Sul. Provavelmente o lançamento oficial da sua pré-candidatura.

Chega de anonimato

A questão do anonimato em alguns grupos privados no Facebook que estavam ridicularizando políticos da cidade, principalmente os vereadores, parece que está com os dias contados. Os administradores do grupo já estão postando que não aceitarão mais anonimato em artigos ou outras peças criadas para difamar políticos ou pessoas do município.

Homenagem Célio

O vereador Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), será homenageado pelas mulheres da Associação Mulheres Empoderadas, em agradecimento ao apoio que sempre deu a elas. A homenagem será durante evento realizado pelo grupo neste sábado, dia 10. Na ocasião, as mulheres farão uma palestra sobre empoderamento feminino no empreendedorismo, no Espaço Mais Cultura, às 14h30, e contará com a presença da advogada Vanessa Martins e Ligia Chioccheti, terapeuta e massagista. Durante a sessão de terça-feira, dia 6, o vereador convidou a todos para prestigiarem o momento. O Espaço Mais Cultura fica localizado na Rua João Malaguti, nº 385, no Jardim Novo Mundo.