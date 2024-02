Em operação, trio foi pego por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do SIG de Vargem Grande do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar e com o apoio da Guarda Civil Municipal, cumpriu um mandado de busca e prendeu três rapazes por tráfico nesta quinta-feira, dia 22, no Jardim Paulista.

Os policiais deram às investigações relativas ao tráfico de drogas nesta cidade, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Comarca de Vargem Grande do Sul. À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que três homens foram presos em flagrante por guardarem entorpecentes, dinheiro e apetrechos para fracionar e embalar de drogas.

Com a entrada dos policiais, um deles tentou dispensar um kit de pedras de crack nos fundos da casa, mas o material foi encontrado. Mais drogas e itens foram apreendidos dentro da casa e nos bolsos do trio, totalizando 31 pedras de crack, uma porção de maconha, cinco pinos de cocaína, R$ 771,00, três celulares, duas facas, dois canivetes, três tesouras, uma fita crepe, um plástico filme, embalagens para acondicionamento de entorpecentes e uma touca do tipo ‘ninja’.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil e encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, após o término das formalidades de Polícia Judiciária. De acordo com o delegado, as buscas visando o combate ao tráfico de drogas serão intensificadas, uma vez que a prática deste delito leva ao cometimento de vários outros crimes.