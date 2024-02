Polícia prende rapaz por tráfico

Na terça-feira, dia 20, policiais civis e militares, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar na Cohab IV. Na ocasião, eles prenderam um rapaz em flagrante dentro da casa.

Informações davam conta de que ele efetuava a venda dos entorpecentes em sua residência através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Ao entrarem, os policiais ouviram um barulho de descarga e quando chegaram ao banheiro, ele estava tentando dispensar porções de cocaína.

Foi dada a voz de prisão em flagrante e os policiais conseguiram localizar mais porções no interior do encanamento do vaso sanitário, além de encontrarem apetrechos para o tráfico em outros locais na residência.

Foram apreendidas 22 porções de cocaína pesando 20,4 gramas, uma porção grande de cocaína pesando 19,4 gramas, um pote de “pó royal” com cocaína (59,2 gramas), R$ 115,00, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, uma faca com resquícios, dois cadernos de anotações e um celular.

O rapaz foi levado à Delegacia de Polícia Civil e encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.