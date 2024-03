Curso de medicina coordenado por vargengrandense recebeu Acreditação

O curso de Medicina da Universidade de Franca (Unifran) faz parte dos 11% de cursos do país que possuem Acreditação em Excelência Médica, do Sistema de Acreditação das Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina (SAEME-CFM), o único certificador de qualidade das escolas médicas do Brasil e que conta com reconhecimento internacional.

O coordenador do curso é o Prof. Dr. Sinésio Grace Duarte, vargengrandense que há muitos anos está em Franca. Sinésio, neurocirurgião, é filho do casal Zulmira Grassi Honório e Darcy Honório Duarte, sendo irmão do advogado Sidnei Grassi.

O Conselho Federal de Medicina oficializou a acreditação por meio de um ofício em 7 de novembro. A Acreditação foi entregue em um evento em Brasília para o coordenador de Medicina, Sinésio, e para a Reitora da Unifran, Profa. Kária J. Ciuffi, que receberam o certificado das mãos do presidente do Conselho Federal de Medicina. Com isso, o curso junta-se a outras 39 escolas reconhecidas entre as 338 existentes até o momento.