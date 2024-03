Terço das Mulheres participará da Romaria Nacional

A 11ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres será realizada na próxima semana, entre sexta-feira, dia 8, e domingo, dia 10, no Santuário Nacional de Aparecida. O encontro está sendo organizado por representantes dos grupos do Terço das Mulheres de Vargem Grande do Sul, com a participação de fiéis da cidade.

Segundo informações do Santuário de Aparecida, o encontro recebe mulheres de todo o país, que se reúnem para rezar as glórias de Maria. Neste ano o tema escolhido para a romaria é “Terço das Mulheres: Companheira de Jesus na missão”, e o lema “Fraternas na oração”.

De acordo com Juliana Fermoselli, as devotas de Vargem planejam estar presentes no próximo sábado, dia 9. Os interessados podem procurar a representante, pelo telefone (19) 9820-7990. O valor previsto para a passagem é de R$ 120,00.