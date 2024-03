Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Carlos Inácio Biavate, aos 83 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Deixou os filhos Eliana, Elaine e Teresa; os netos Daiana, Aline, Elizandra, Gustavo, João Paulo, Caio, Priscila, Jonas, Caique, Olivia, Gabriele, Kayron, Karen, Tamires, Ana Laura e José Otávio; os bisnetos Felipe, Isis, Yara, Isabele, Gabriel, Letícia, Pietro, Fabrício, Darida, Yuri, Yago, Ana Paula, Luís Gustavo, Maria Luísa, Júlia, Rafael e Alice; e os irmãos Tereza, Roberto, Benedita, Sirlei, Sônia, Sérgio e Luís; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisco da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Deixou a esposa Célia Santa Maria da Silva; os filhos Andréa e José Francisco; o genro Aparecido; a nora Sandra; a neta Micaela; irmãos; cunhados, cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Francisco Belchior, aos 71 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Deixou o companheiro Orlando Batista Strazza; a filha Rosiane; o genro Robert e os irmãos Marli, Elisabete, Lenir, Sirlene, Jair e Vilson; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Mendes de Jesus e Silva, aos 77 anos de idade, no dia 29 de fevereiro. Deixou o marido Osmar de Souza e Silva; o filho Claudinei; a nora Camila e os netos Helena, Gabriel e Laura; as irmãs Madalena e Luzia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Denise Lima de Jesus Zanetti, aos 56 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Deixou o marido Amarildo Zanetti; o filho Stefano; a nora Jessica; neta; e os irmãos Nelson, Luciana e Marcela. Foi sepultada no dia 24 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marta Aparecida Pilão Pereira, aos 49 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Deixou os filhos Gabriele, Gabriel, Gustavo e Bela; sobrinhos; netos e os irmãos Luzia; Luiz; Kal e Odete. Foi sepultada no dia 28 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Maria Helena Bonetti Mossa, aos 84 anos de idade, no dia 29 de fevereiro. Deixou o marido Carlos Luiz Mossa; os filhos Vera, Carla e Carlos Luiz; genros; nora e netos. Foi sepultada no dia 29 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedita Regina Francischett Lopes da Cunha, aos 70 anos de idade, no dia 29 de fevereiro. Deixou o marido Ademir Lopes da Cunha; os filhos Larissa e Ademir Jr.; genro; nora e netos. Foi sepultada no dia 1º de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Murilo Arvelino, aos 80 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Foi sepultado no dia 24 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Dalvinha de Godoy Cardoso, aos 80 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Foi sepultada no dia 28 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

